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Sie sind vielleicht über die anhaltende Situation am Spiegelbecken-Wahrzeichen von Washington D.C. informiert, aber falls nicht, lassen Sie uns eine kurze Auffrischung geben.

Präsident Donald Trump entschied, dass das Wahrzeichen von ehemaligen Präsidenten (nicht zu vergessen, Trump war auch zwischen 2017 und 2021 im Amt...) in Unordnung geraten worden war, und beschloss, 14 Millionen Dollar für die Renovierung des Pools bereitzustellen. Ziel war es, die entstandenen Algen zu beseitigen, während gleichzeitig ein neuer, blauer Boden mit amerikanischer Flagge verlegt wurde, um ihm ein neues Aussehen zu verleihen. Kurz darauf kehrten jedoch die Algen zurück und der neue Boden begann sich abzulösen, was zu weiteren Problemen führte, die behoben und renoviert werden mussten.

Seit dieser Situation hat Trump häufig erklärt, dass der Pool von Vandalen betroffen sei, ein Beispiel dafür ist der 67-jährige David Hearn, der angeblich am Freitag wegen Vandalisierung des Pools festgenommen wurde. Hearn, ein ehemaliger olympischer Kanufahrer, hat behauptet, dies sei falsch und er sei einfach nur beim Radfahren am Becken vorbeigekommen, als er beschloss, den Boden zu berühren, um den Zustand des Beckens zu verstehen, doch das hielt Nationalgarde und Parkpolizei nicht davon ab, ihn festzunehmen.

Laut Sky News hat Hearn nun eine Erklärung abgegeben, in der er erwähnt, er sei einfach "ein neugieriger Bürger" gewesen und habe "nach unten gegriffen, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Es war sehr gummiartig." Er sucht nun auch rechtliche Hilfe, da er im Juli vor Gericht erscheinen soll, um sich für diese Vorwürfe zu verantworten.

Auch wenn es geringfügig erscheinen mag, hat Trump sich sehr deutlich in der Strafverfolgung derjenigen ausgesprochen, die das Becken 'vandalisieren', wobei der Präsident kürzlich in einer Stellungnahme auf Truth Social hinzufügte: "Dies sind sehr schwerwiegende Verbrechen, die mit der Zerstörung von Nationaldenkmälern zu tun haben. Jahre im Gefängnis!"