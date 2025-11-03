Ehemaliger Movistar-Fahrer, der von der UCI suspendiert wurde, versichert, dass er "ein sauberer Athlet und eine integre Person" ist

HQ

Oier Lazkano, spanischer Fahrer von Red Bull-Bora Hansgrohe, hat seine Unschuld verteidigt, nachdem er von der UCI aufgrund von Unregelmäßigkeiten in seinem Biologischen Pass (ein individueller elektronischer Datensatz mit den Ergebnissen aller Anti-Doping-Tests) zwischen 2022 und 2024, als er für das Movistar Team arbeitete, suspendiert wurde. Daraufhin kündigte sein aktuelles Team, Red Bull, seinen Vertrag, bestätigte, dass er nicht mehr Teil des Teams ist, und löschte ihn von der Website.

Ein schockierter Lazkano bestritt in einer Erklärung an AS alle Vorwürfe und sagte, dass er alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um seinen Namen reinzuwaschen, und dass er "auf Wahrheit und Sportgerechtigkeit" vertraue, während der Prozess weitergehe. Die Sperre von Lazkano wird auf unbestimmte Zeit sein.

"Ich habe nie Dopingmittel oder verbotene Methoden verwendet. Ich bin ein sauberer Athlet und eine integre Person. Ich werde weiterhin mit Entschlossenheit und Transparenz meinen Namen und meine berufliche Würde verteidigen. Meine Karriere basiert auf Anstrengung, Hingabe, Ehrlichkeit und täglicher Arbeit", sagte er.

Sein ehemaliges Team Movistar erklärte, dass alle Kontrollen, denen er von verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen unterzogen wurde, negativ waren, so dass "es materiell unmöglich war, eine Anomalie wie die, die jetzt in dem vom Internationalen Radsportverband eingeleiteten Verfahren festgestellt wurde, zu kennen oder auch nur intuitiv zu ahnen."

Das letzte Rennen von Lazkano war Paris Roubaix im April. Seine besten Ergebnisse erzielte er mit Movistar, darunter der Gewinn der Clásica Jaén im Jahr 2024, der dritte Platz bei Kuurne-Brüssel-Kuurne und eine Top-Ten-Platzierung beim Critérium du Dauphiné.