Eddie Murphy freut sich, in weiteren Beverly Hills Cop-Filmen mitzuspielen

Der vierte Beverly Hills Cop feiert am 3. Juli auf Netflix Premiere, und den veröffentlichten Trailern nach zu urteilen, sind der Ton und der Humor genau richtig. Etwas, das anscheinend sogar Murphy selbst denkt, denn laut dem, was er kürzlich in einem Interview mit Today gesagt hat, hat es so viel Spaß gemacht, Beverly Hills Cop: Axel F zu drehen, und so gut, dass er gerne mehr machen würde.

"Ich hoffe es, denn dieser Film ist so gut geworden, besonders wenn Sie mit dem Film aufgewachsen sind, dann werden Sie diesen neuen Film wirklich, wirklich lieben."

Murphy erklärte auch, warum er glaubte, dass Axel Foleys Popularität so beständig war.

"Axel ist der Jedermann. Er ist kein Superheld oder Superpolizist. Er ist der Jedermann, der sich der Situation stellt. Ich denke, das ist der Grund, warum die Leute ihn mögen. Und vor allem ist er lustig."

Hier in der Redaktion sind wir vorsichtig gespannt und es wird wirklich schön sein zu sehen, was Murphy und seine Freunde in dem neuen Abenteuer ausgeheckt haben.

Freust du dich auf den neuen Beverly Hills Cop?