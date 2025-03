Eddie Jordan, F1-Teambesitzer und -experte, stirbt im Alter von 76 Jahren

HQ

Eddie Jordan, ein Formel-1-Teambesitzer und später Experte für BBC und Channel 4 sowie die beliebte TV-Show Top Gear, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Ire starb in Kapstadt, nachdem er in den letzten 12 Monaten an Prostatakrebs gelitten hatte. In einer Erklärung seiner Familie hieß es, dass Jordan bis zu seinem letzten Tag arbeite, "nachdem er am St. Patrick's Day über seine Ambitionen für den London Irish Rugby Football Club gesprochen hatte, dessen Schirmherr er kürzlich geworden war".

Als Geschäftsmann mit Teams in niedrigeren Kategorien gründete Eddie Jordan schließlich ein F1-Team namens Jordan Grand Prix, das zwischen 1991 und 2005 in Betrieb war. Das Team konnte nie allzu viele Erfolge einfahren, war aber der Ort, an dem viele Fahrer ihren Durchbruch schafften, darunter die späteren Weltmeister Michael Schumacher und Damon Hill. Jordans Team gewann insgesamt vier Rennen, mit Ralf Schumacher beim Großen Preis von Belgien 1998, zwei mit Heinz-Harald Frentzen 1999 (am nächsten kam das Team einem Titelgewinn) und Giancarlo Fisichella beim Großen Preis von Brasilien 2003.

Das Team wurde 2005 an die Midland Group verkauft und in MF1 Racing umbenannt, und nach mehreren Verkäufen bildete ihre Asche den Grundstein für das Racing Point F1 Team, das heute Aston Martin heißt und auf das Gelände von Jordan in Silverstone zurückkehrte. Tatsächlich arbeitete Jordan später als Manager von Adrian Newey und half dabei, den Ingenieur mit Aston Martin in Verbindung zu bringen.

Lawrence Stroll, Besitzer von Aston Martin, sagte, Jordan sei ein "wahrer Rennfahrer, ein großartiger Anführer und einer der größten Charaktere in unserem Sport" gewesen und werde seinen Freund dreißig Jahre lang vermissen. Alle F1-Teams haben ähnliche Erklärungen abgegeben, die erklären, wie beliebt und beliebt Eddie Jordan war, der neben seiner Liebe zum Motorsport auch Schlagzeuger mit seiner eigenen Band war.