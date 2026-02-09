Ecuador überrascht den 28-fachen Davis-Cup-Sieger Australien in der ersten Qualifikationsrunde

HQ

Australien, historisch die zweitbeste Nation im Davis Cup mit 28 Titeln, nur hinter den USA mit 32, erlitt eine seiner schlimmsten Niederlagen im Davis Cup, als sie in der ersten Runde der Qualifikation von Ecuador mit 3:1 besiegt wurden. Gonzalo Escobar und Diego Hidalgo besiegten Rinky Hijikata und Jordan Thompson mit 7-6(5) 6-4 im entscheidenden Doppel, nachdem Alvaro Guillen Meza Hijikata besiegt und Andrés Andrade, der auf Platz 257 der Welt steht, James Duckworth, den 86. Rang der Welt, schockierte.

Australiens bester Spieler Alex De Minaur, der weltweit auf Platz acht rangiert, fehlte im australischen Team, das auf Sand in Quito spielte, da er morgen beim Rotterdam Open antreten wird. Ecuador, ohne einen Spieler unter den Top 200, trifft im September in der zweiten Runde der Qualifikation auf Großbritannien.

Dies wird als größte Enttäuschung von Australiens Kapitän Lleyton Hewitt bezeichnet, der zehn Jahre lang das Team leitet und 2022 und 2023 aufeinanderfolgende Finals sowie 2024 das Halbfinale erreichte. Australien schaffte es jedoch letztes Jahr nicht unter die letzten 6. Obwohl Australien die zweithöchste ausgezeichnete Nation ist, hat es in diesem Jahrhundert nur einen Davis Cup gewonnen, nämlich 2007.