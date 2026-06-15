Ecovacs X12 OmniCyclone

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Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir zuletzt eines der absoluten Topmodelle von Ecovacs in die Hände bekommen haben, aber jetzt sind sie mit dem brandneuen Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone zurück – ein Modell, das wirklich versteht, dass der aktuelle Markt etwas stagniert ist und dass nicht nur mehr Saugkraft, sondern auch neue Features und spannende Ideen nötig sind.

Leider fällt einem als Erstes auf, dass der X12 rund ist, obwohl Ecovacs als Erste ein quadratisches Gerät anbot, das viel leichter in Ecken eindringen kann. Auch als ästhetischer Unterschied hebt das den Hersteller von der Masse ab, daher ist es schade, dass sie dieses Konzept fallen lassen.

Das gesagt, ist vieles davon "alt" oder "vertraut", aber es gibt Unterschiede. Zuallererst liefert Ecovacs zwar nur 22.000 Pa (im Vergleich zum 35.000 beim Dreame X60 zum Beispiel), aber der Fokus liegt viel mehr auf den Luftstrom. In Tests schneidet der X12 deutlich besser ab als die Konkurrenz, zum Beispiel wenn es um Tierhaare geht, da der Luftstrom deutlich besser ist. Ja, es ist schwieriger, das in einem Marketingtext auf der Verpackung zu schreiben, aber es gibt Anzeichen dafür, dass Ecovacs mit Luftkanälen und Bürsten intensiver in die Luftströmung gearbeitet hat, die für einen verbesserten Luftstrom sorgen.

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Statt rotierender Wischpads oder einer einzelnen vibrierenden Platte bekommt man denselben Wischwalz, den Dreame in ihrem AquaRoller angeboten hat. Dieser ist jedoch 27 Zentimeter lang – die gesamte Breite der Einheit – und wird während der Bewegung kontinuierlich gewaschen. Dies wird mit FocusJet kombiniert, zwei sich kreuzenden Wasserstrahlen (möglicherweise von ihrem Fensterreiniger, dem Winbot, übernommen), die dafür entwickelt sind, Strahlen mit bis zu 46.000 Pa auszustrahlen, um ausgetrocknete Flecken abzubauen.

TruePass ermöglicht es, über 40-Millimeter-Schwellenwerte zu steigen; er hat eine Akkulaufzeit von 200 Minuten und kann 13 % in 3 Minuten laden, und AIVI 3D 4.0 erkennt Objekte und navigiert in Echtzeit. Ja, ich liste diese Funktionen in keiner bestimmten Reihenfolge auf, weil Ecovacs im Großen und Ganzen mit der Konkurrenz mithalten kann, und während der Testphase lieferte der X12 ziemlich beeindruckende Ergebnisse ohne spezifische Fallstricke.

Zugegeben, der innere Staubbehälter hat nur 250 Milliliter, was bedeutet, dass ich ihn öfter als sonst entleeren musste, und die Basisstation ist etwas groß, aber trotzdem ist sie sowohl effektiv als auch einfach zu warten.

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Und jetzt, wo wir beim Thema Dock sind, gibt es einen Grund, warum er "OmniCyclone" heißt. Sehen Sie, dieses Dock hat keinen Staubbeutel wie alle anderen Roboterstaubsauger. Er verfügt über einen beutellosen 1,6-Liter-Behälter, der Schmutz über einen mechanischen Kolben abgibt. Im Prinzip ist es ein bisschen wie die Zyklon-Technologie, die man in einem Dyson sieht, und sie funktioniert in der Praxis äußerst effektiv. Im Prinzip geht es nicht nur darum, Staubsäcke zu sparen, sondern auch, dass sie leichter zu entleeren sind. Der Behälter selbst ist unglaublich leicht zugänglich, also ist es wirklich nur eine Frage, das Schlimmste gut zu schütteln.

Alles in allem hat das neueste Modell von Ecovacs wirklich geliefert, daran besteht kein Zweifel. Sie gehört auch zu den mit Abstand teuersten und kostet etwa 1.250 Pfund. Ideal wäre es gewesen, wenn vergleichbare Wettbewerber nicht gute 13.000 Pa anbieten, obwohl Ecovacs sich auf andere Aspekte des Reinigungserlebnisses konzentriert hat und der Staubbehälter etwas klein ist, aber insgesamt ist dies ein echtes Flaggschiff. Es überschreitet die Grenzen ein wenig und liefert alles, was man erwarten kann.