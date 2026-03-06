Echoes of the End Ersteller Myrkur Games hat "bereits mit dem nächsten Projekt begonnen"

HQ

Jetzt, da Echoes of the End angekommen ist und der Entwickler Myrkur Games mit dem Zustand des Titels nach dem Enhanced Edition-Patch Ende 2025 zufriedener zu sein scheint, fragen Sie sich vielleicht, was als Nächstes für das isländische Studio ansteht. Wir auch, daher haben wir in einem kürzlichen Interview mit CEO Halldor Snaer direkt gefragt, ob wir mit einer Rückkehr ins Fantasy-Universum rechnen können oder ob die Zukunft den Entwickler woanders hinführen wird?

Snaer gab uns einen detaillierten Einblick, als er nach einer Rückkehr ins Echoes of the End -Universum gefragt wurde, und fügte hinzu: "Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben so viele Jahre damit gelebt. Für die Welt ist es relativ neu, aber wir leben jetzt seit Jahren in diesem Universum und lieben es. Und wir sehen definitiv viel Potenzial für dieses Universum, das wir geschaffen haben, besonders wenn wir es noch einmal versuchen, all diese Lektionen ins nächste Spiel zu nehmen und es mit all der Erfahrung, die wir haben, komplett richtig zu gestalten. Das wäre absolut großartig, denke ich."

Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass das nächste Projekt ein weiteres Kapitel in der Echoes of the End -Welt sein wird, wie Snaer ebenfalls erwähnte: "Aber das gesagt, haben wir auf unserer Seite noch nicht über das nächste Projekt gesprochen. Wir haben bereits mit dem nächsten Projekt begonnen, also befinden wir uns noch in den sehr, sehr frühen Phasen und sind noch nicht bereit, Details zu veröffentlichen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir definitiv kein 4X-Strategie-Studio werden. Wir halten hier sehr an unserer DNA, aber es ist noch früh, um genau zu sagen, wohin das führen wird."

Was das bestehende Spiel betrifft: Der kürzliche Patch, der um den Valentinstag herum erschien, ist nur ein Vorgeschmack auf die zukünftige Unterstützung, wie Snaer uns auch erzählte: "Was Updates angeht, werden wir versuchen, so transparent wie möglich mit den kommenden Updates zu sein. Wir werden keine Roadmap oder Ähnliches veröffentlichen, nur weil wir etwas flexibler sein wollen und auch, weil wir aus den gelernten Erkenntnissen einfach Dinge liefern wollen, wenn sie korrekt sind oder so nah wie möglich an alle Variablen passen. Deshalb wollen wir uns nicht an Dates binden, die uns vielleicht einfach in den Hintern beißen, sozusagen.

"Ich würde also sagen, in den kommenden Monaten würden wir wahrscheinlich ankündigen, dass etwas kommt, und dann anfangen, das auszurollen. Aber in der Zwischenzeit werden wir nicht funkstill. Wir werden weiterhin die kleineren Updates machen, wir werden weiterhin Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen vornehmen, sobald sie gemeldet werden und die Leute aufgreifen."

Mehr zu Echoes of the End finden Sie unten das vollständige und lokal untertitelte Interview und lesen Sie hier sogar mehr darüber , wie Myrkur Games den problematischen Start überwunden hat.