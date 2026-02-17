Echoes of the End hat gerade ein neues Update erhalten, das einen Fotomodus und Valentinstags-Outfits bringt

HQ

Der Valentinstag mag für ein weiteres Jahr vergangen sein, aber der Entwickler Mykur Games ist eindeutig noch im Geist der Staffel, denn nun hat er ein neues Update für sein Action-Abenteuer Echoes of the End veröffentlicht, das Valentinstagskostüme für die Hauptfiguren Ryn und Abram bringt.

Das Update ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar und bringt auch einige weitere Änderungen ins Spiel. Zum einen ist jetzt ein Fotomodus verfügbar, der es den Spielern ermöglicht, Bilder von ihrer Reise durch die magische Welt von Aema zu machen. Ansonsten wurden eine Menge Bugs und Probleme behoben, die "sicherstellen sollten, dass Echoes of the End nie besser gespielt wurde."

Abgesehen davon, wie Sie im obigen Trailer sehen können, ist Echoes of the End nun auch Teil der PlayStation Plus-Bibliothek enthalten, wobei Extra- und Premium-Abonnenten das Spiel nun als Teil ihres Abonnements herunterladen können.

Hast du schon Echoes of the End gespielt? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere Rezension des Spiels.