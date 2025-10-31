Echoes of the End gibt eine Neuerstellung in einer Enhanced Edition zurück

HQ

Genauso wie es große AAAs gibt, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, und kleine Indie-Spiele, die zu globalen Phänomenen werden, ist im AA-Segment für jeden etwas dabei: Spiele, die die Liebe des Publikums gewinnen und ihren Studios in Zukunft den Sprung in die große Liga ermöglichen, und Spiele, die es nicht schaffen, zur falschen Zeit erscheinen, oder sie haben einfach nicht genug Einfluss gehabt, um sich einen Namen zu machen. Echoes of the End kam Mitte August heraus und wurde eher schlecht aufgenommen, mit gemischten Kritiken, die unter eher einfachen Animationen und Kämpfen litten. All das hätte anderen Projekten einen Dämpfer versetzen können, aber nicht diesem.

Myrkul Games hat dieses Feedback in kinetische Energie umgewandelt, um das Spiel grundlegend zu überarbeiten, und das Ergebnis dieser Bemühungen ist nun in den letzten Monaten verfügbar. Echoes of the End: Die Enhaced Edition erscheint jetzt als kostenloses Update für das Spiel und enthält eine ganze Reihe neuer Funktionen. Am wichtigsten ist ein komplett neu aufgebautes Kampfsystem von Grund auf, mit viel flüssigeren Animationen, die das Gesamterlebnis verbessern.

Außerdem gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten für die Ausrüstung sowie neue Schwierigkeitsmodi und einen New Game+-Modus "und vieles mehr". Es sieht definitiv so aus, als ob die Änderungen es wert sind, es noch einmal zu versuchen, also schaut euch den Übersichtstrailer zur Echoes of the End: Enhanced Edition unten an.