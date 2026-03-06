Echoes of the End Entwickler spricht über den polarisierenden Start des Spiels: "Die unmittelbare Einstellung des Teams war okay, sagt unsere Urlaube ab"

HQ

Das letzte Jahr war für den Entwickler Myrkur Games sicherlich kein Spaziergang, der sein Debütprojekt Echoes of the End gestartet hat und sich bald darauf mit unerwarteten Umständen auseinandersetzen musste. Kurz gesagt, das Spiel erfüllte nicht die Erwartungen vieler Fans, viele äußerten oft Feedback und Kritik am Kampf und an den grundlegenden Animationen. Das führte zu einem beunruhigenden Launch, den Myrkur Games ziemlich schnell angehen musste, so sehr, dass der isländische Entwickler bald den Prozess für einen großen Patch einleitete, der viele dieser Frustrationen beheben sollte.

Einige Monate später startete es und entwickelte sich Echoes of the End zur Enhanced Edition. In den Monaten seit dieser Realität war die Resonanz deutlich besser und die Stimmung rund um den Entwickler hat sich von besorgniserregend zu viel ruhiger gewandelt.

Da viele Spiele mit turbulenten Starts Schwierigkeiten haben, ihren Boden zu fassen und vom Abgrund zurückzukommen – Highguard ist das neueste prominente Beispiel –, hatten wir die Gelegenheit, uns mit Halldor Snaer, CEO von Myrkur Games, zusammenzusetzen, um besser zu verstehen, was passiert ist und wie der Entwickler die Situation angegangen ist.

Zunächst sagte uns Snaer: "Also, während des gesamten Launches, als wir das Spiel nach jahrelangem Leben in einer Blase herausgebracht haben, und dann das Spiel herausbringen und wir so eine Menge Feedback bekommen. Und ich lobe das Team dafür. Die unmittelbare Einstellung des Teams war: Okay, unsere Urlaube absagen. Wir legen den Kopf runter. Wir machen das richtig und wir machen es so schnell wie möglich." Er erklärt weiter, dass "es ein unangenehmes Gefühl ist, als hätten die Spieler Feedback und wollen etwas repariert, und man bringt einfach sein Baby raus, es gibt Kritik und will es einfach beheben."

Im weiteren Gespräch erläuterte Snaer: "Das Team hat genau das getan. Und was folgte, waren zwei Monate unermüdlicher Arbeit. Ich spreche von rund um die Uhr Arbeit des Teams, wir hören und lesen buchstäblich jeden einzelnen Artikel, jeden einzelnen Kommentar, jede einzelne Rezension, alles, was wir finden konnten, um ein Bild davon zu erstellen, was wir in den Wochen strategisch tun konnten, um dieses Feedback zu beantworten und das... Weil die Leute sagen, es ist ein großartiges Spiel. Ich liebe das Spiel, aber es gibt dies und das, was es schmälert. Also wollten wir nicht... Wir wollten diese Kritiker entfernen und sicherstellen, dass dies insgesamt ein sehr fesselndes Erlebnis ist und die Leute das Spiel sozusagen genießen können, wie es ist."

Zum Abschluss schloss Snaer mit: "Und wir haben verschifft. Ich hätte nicht gesagt, dass das zu Beginn dieser zwei Monate möglich war, und ich denke sicherlich, dass unsere Produzenten dem zustimmen würden, aber es ist einfach der Geist des Teams, der es hineingebracht hat. Der Patch, den wir veröffentlicht haben, war enorm, und wir haben es geschafft, die überwiegende Mehrheit der Feedbackpunkte, die ins Team kamen, abzuhaken und anzugehen."

Was der Enhanced Edition-Patch zu Echoes of the End gebracht hat, kannst du hier mehr darüber lesen und auch das neueste Update eintauchen. Darüber hinaus können Sie für das vollständige und lokal untertitelte Interview, in dem wir auch über die Herausforderungen der AAA-Entwicklung und die Vorteile der AA-Produktion, den Einsatz von KI in Videospielen und das nächste Treffen für Echoes of the End und Myrkur Games sprechen, einfach das Video unten ansehen.