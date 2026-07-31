EA Sports FC 27 Vorschau: Welche Änderungen können wir im Karrieremodus und im Gameplay erwarten?

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Es ist die Jahreszeit, in der Electronic Arts eine Menge neuer Informationen über das nächste Kapitel der EA Sports FC-Reihe teilt. Wenn du ein Fan der Football-Videospiele bist, ist es eine frühe Weihnachtszeit, aber wenn nicht, kann es sich etwas überwältigend und ermüdend anfühlen, so viele Informationen in den Hals gestopft zu bekommen, die scheinbar nicht anders sind als die vorherigen. Es ist verständlich, dass sich die EA Sports FC-Spiele nicht jedes Jahr viel ändern, denn auf den ersten Blick ist das ehrlich gesagt zutreffend, aber wenn man sich den Details anschaut, merkt man, wie sehr EA mit jedem Teil wieder von vorne beginnt.

Zu diesem Zweck haben wir kürzlich über unsere Zeit im neuen The Grounds-Modus gesprochen und einige erste Einblicke in das Gameplay gegeben, alles in Form einer detaillierten und speziellen Vorschau, aber jetzt können wir uns auf den Karrieremodus in all seiner Pracht konzentrieren. Bevor wir darauf eingehen, dachten wir, dass du vielleicht eine ausführlichere Erklärung des großen Spektrums an Gameplay-Anpassungen und was das für EA Sports FC 27 in allen Modi bedeutet, möchte.

Was kann man von den Spieländerungen in EA Sports FC 27 erwarten

Meistens bestehen die Änderungen darin, die Effektivität der KI-Verteidigung zu verringern und den Spielern kreativere Möglichkeiten beim Angriff zu bieten. Im Rahmen eines ausführlichen Briefings hat EA eine Vielzahl neuer oder angepasster Features vorgestellt, die wir noch wirkungsvoller hervorheben werden.

Das erste Element wurde als Angriffsraumwahrnehmung bezeichnet und dreht sich darum, sicherzustellen, dass Angreifer weniger Fehler machen. Entscheidende Läufe werden eingeführt, um wichtige und gefährliche Angriffe zu unterstützen; Pass and Follow wird angeboten, damit die Spieler einen Ball passen und dann in den freien Raum vordrängen können, um einen Verteidiger mit sich zu ziehen und Raum zu schaffen; ausgelöste, gebogene Läufe kommen, um es den Angreifern zu ermöglichen, den Ball länger zu halten, um eine Passlinie zu öffnen; Abseitsbewusstsein zielt darauf ab, Spieler öfter auf der Seite zu halten; Und ausgelöste Läufe geben den Spielern mehr Kontrolle darüber, die Spieler voranzutreiben.

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Hinzu kommt eine angepasste KI-Verteidigung, bei der die KI-Auto-Tackles und der KI-Druck reduziert werden, sodass der Computer dir mehr Raum für Kreativität gibt und den Spieler gleichzeitig mehr Kontrolle übernimmt, um effektiv zu verteidigen. Auch die Contain-Distanz wird verringert, um den Angreifern mehr Dribbelspielraum zu geben, während die Reichweite der manuellen Tackles zunimmt, und wenn ein Ball abgefangen wird, sollte er dank eines neuen Kontrollsystems nicht mehr zum gegnerischen Team zurückprallen. Im Grunde solltest du mit weniger erdrückenden KI-Verteidigern rechnen.

Dann gibt es noch die Kategorie Reaktionsfähigkeit, bei der das Ziel ist, die Spielflüssigkeit zu erhöhen, indem Passgewer sofort nach vorne gehen und angreifen, um mehr Optionen zu bieten. Dies, kombiniert mit flüssigeren und schnelleren Angriffsanimationen, sollte Angreifer gefährlicher machen. Auf der verteidigenden Seite wird das Jockeying jedoch für manuell gesteuerte Spieler immer reaktionsschneller, um den Verteidigern einen zusätzlichen Vorteil und mehr Biss zu geben.

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Schlechte Nachrichten, Arsenal-Fans, EA ändert auch die Funktionsweise von Ecken und Flanken auf Fähigkeiten. Standardsituationen erhalten ein zusätzliches Maß an mechanischem Input, bei dem man nach dem Zielen und einer Ecke oder Flanke nun zu einem Spieler in der Zielzone wechseln kann, um um den Ball zu kämpfen. Das Ziel ist es, Ecken und Flanken weniger wirkungsvoll zu machen, da man nun auch die Bälle, die man in gefährliche Bereiche spielt, manuell ausnutzen muss. EA hat jedoch angemerkt, dass es weiterhin beabsichtigt, diese Seite des Spiels zu überwachen, da man nicht möchte, dass die meisten Ziele aus Standardsituationen entstehen.

Weiter gibt es die von Lionel Messi inspirierte, unausgewogene Dribblingsmechanik namens Stumble Dribble, die im Grunde bedeutet, dass Spieler den Ball nun besser tragen können, falls sie von einem Gegner aus der Bahn geworfen werden. Der Haken ist, dass dieser Mechanismus nur bei Spielern mit einer kombinierten Bewertung von 85 oder höher für Dribbling, Balance und Beweglichkeit aktiv ist.

Das nächste Segment war auf "Authentic Gameplay 2.0" zugeschnitten, das darauf abzielt, das Gameplay bodenständiger und intelligenter zu machen, mit weniger vorhersehbaren Gegnern. Letztlich reagieren die Spieler nun stärker auf Wetterbedingungen (einschließlich häufigerem Ausrutschen bei Nässe) und auf einzigartige Situationen (vielleicht werden sie über eine Entscheidung verärgert), während ein erweitertes KI-Anpassungssystem vorhanden ist, das es ermöglicht, das Spielverhalten deiner KI und der gegnerischen KI anzupassen.

Ähnlich folgen die Verbesserungen der Grundlagen einem ähnlichen Rhythmus, mit Veränderungen in der Dynamik zwischen Torwart und Schütze. Jetzt werden Torhüter eine verkürzte Reaktionszeit haben und weniger vergötterte Paraden ausführen, um die Punktevergabe in Eins-gegen-Eins-Situationen zu verbessern. Ebenso werden Steilpässe effektiv, mit einem stärkeren Fokus auf manuelle und geschickte Pässe, wobei hoffentlich die Häufigkeit von Kontern reduziert wird. Schließlich gab es einen großen Plan, Spielstile durch die Wiedereinführung von Attributen neu auszubalancieren.

Und zuletzt im Gameplay-Bereich gibt es noch Fertigkeitsbewegungen. Eine Reihe neuer Fertigkeitsbewegungen wird hinzugefügt, nicht zuletzt neue Stepover-Kombos: FakeTurn, Ball Roll Spin und Kneel Header, wobei letztere besonders an den Trickster-Spielstil gebunden ist.

Was man von den Änderungen im Karrieremodus in EA Sports FC 27 erwarten kann

Abgesehen vom Gameplay, wie verändert EA die Dynamik im Karrieremodus? Wie kommuniziert wurde, als EA Sports FC 27 richtig enthüllt wurde, wird ein großer Wert auf die Neugestaltung des Transfersystems im Spiel gelegt. Es ist eine neu aufgebaute Erfahrung, die authentischer, strategischer und stärker dem modernen Fußball entspricht. Das bedeutet, dass Scouting immer effektiver wird und nun in der Lage ist, das Potenzial eines Spielers, die Teampassung und den finanziellen Schaden, der nötig ist, um ihn zu Ihrem Verein zu holen, zu umreißen – selbst wenn er für Ihren Verein spielen möchte.

Das Interessante ist, dass diese Scouting- und Transferänderung auch für gegnerische Vereine gilt, wobei etablierte Teams Änderungen basierend auf ihrem historischen Profil vornehmen. Zwei Beispiele waren Chelsea, das vor allem junge Talente holen und seine Akademie verbessern wollte, während Real Madrid sich auf markante und Galactico-Statement-Verpflichtungen konzentrierte.

Darüber hinaus erwartet man einen dynamischeren Karrieremodus mit dynamisch wechselnden OVR-Statistiken für Spieler, die von Form, Fitness, Moral und aktueller Leistung abhängen. Dies wird sich auch auf Transferwerte und Scouting-Berichte auswirken, was zu mehr Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit führt – alles Teil von EAs Bemühungen, dem echten Sport authentischer zu bleiben. Manchmal müssen Sie sogar entscheiden, ob Sie einen Spieler mit einer Verletzung starten lassen oder nicht, in dem Wissen, dass dies zu einem Ergebnis führen kann, aber auch zu einer verschlimmerten Verletzung führen kann, wobei diese Daten in einem Match-Fitness-Abschnitt dargelegt sind.

Tatsächlich geht die Unsicherheit noch einen Schritt weiter, da EA das System für unerwartete Ereignisse überarbeitet und Medienauftritte und Kommentare wirkungsvoller macht, indem Antworten direkt mit Teammoral und Ähnlichem verknüpft werden. Ebenso müssen Sie möglicherweise mit unglücklichen und ungeplanten Problemen umgehen, sei es ein Spieler, der sich zu Hause verletzt, oder eine Schlägerei auf dem Trainingsgelände. Manchester City-Fans könnten sich sowohl im Spiel als auch im echten Leben heimgesucht, da finanzielle Konsequenzen für Vereine bevorstehen, die gegen Ausgabenregeln verstoßen – eine Situation, die zu Punktabzügen führen könnte, aber auch rückgängig gemacht werden könnte – was in der jeweiligen Saison einen zentralen Handlungsstrang für deinen Verein bildet.

Weitere wichtige Änderungen umfassen anpassbare Optionen bezüglich der Simulationstiefe sowie die Einführung von Spielerrivalitäten, bei denen ein Spieler beim Erreichen bestimmter Ziele während eines Rivalitätskampfes mit Persönlichkeitspunkten belohnt werden kann, um sein Spiel zu verbessern. Schließlich gibt es auch ein neues Creator-Herausforderungssystem, bei dem die Community Szenarien und benutzerdefinierte Ziele erstellen kann, die die Spieler abschließen und ihre Fähigkeiten testen können.

Kurz gesagt, EA Sports FC 27 mag früheren Teilen ähneln, indem sie auf den ersten Blick fast identisch mit früheren Kapiteln aussehen, aber darunter gibt es viele bewegliche Teile, an die sich zurückkehrende Fans gewöhnen und sie überwinden müssen. Vieles davon gilt auch nur für den Karrieremodus, mit neuen Anpassungen und Änderungen für Ultimate Team, auf die wir bald eingehen werden, also bleibt dran.