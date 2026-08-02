EA Sports FC 27 Vorschau: Was kann man von Football Ultimate Team und dem weiteren Weg erwarten?

HQ

In den letzten Wochen haben wir EA Sports FC 27 ziemlich ausführlich behandelt, alles nach der ersten Enthüllung des Spiels. Allein in dieser Woche haben wir Vorschauen veröffentlicht, die dem neuen The Grounds-Modus gewidmet sind, aber auch den Änderungen im Karrieremodus und im Gameplay allgemein. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf vielleicht den sichtbarsten Modus in einem gesamten EA Sports FC-Titel zu konzentrieren: Football Ultimate Team (FUT).

Uneingeweihte kennen FUT vielleicht nicht, und falls das der Fall ist, ist dies der Modus, in dem Spieler Karten sammeln, die reale Fußballer darstellen, bevor sie diese Karten nutzen, um ihr eigenes Ultimate Team für Online-Spiele und Turniere zusammenzustellen. Es ist der Modus, der oft am meisten Kritik hervorruft, da Kartenpacks mit Premiumwährung und echtem Geld gekauft werden können, was einen Pay-to-Win-Vorteil für diejenigen bietet, die ihr hart verdientes Geld aufs Spiel setzen wollen, während der Modus effektiv bei jeder Rate zurückgesetzt wird. Trotzdem bleibt FUT Jahr für Jahr ein äußerst beliebter Modus, und in EA Sports FC 27 wird er einige große Änderungen und Ergänzungen anbieten.

Wie ändert sich EA Sports FC 27 s FUT?

Die große Neuerung kommt in der neuen FUT-Galerie-Mechanik. Dies ist im Grunde eine glorifizierte Museumsfunktion, bei der Spieler ihre gesammelten Karten als Teil definierter Sets präsentieren können und sogar eine Bewertung für ihre Sammlung erhalten, die zu Belohnungen und zusätzlichen Leckereien führt. Ähnlich wie bei der FUT-Teamstruktur musst du, um ein Set abzuschließen, Karten aus deiner Sammlung auswählen, um die Anforderungen eines Sets zu erfüllen, das zum Beispiel ein All-LaLiga-Team mit Spielern von Real Madrid, Atletico de Madrid und weiteren sein könnte. Der Haken ist: Je besser eine Karte bewertet ist, desto besser wird deine Endwertung sein, daher ist es in diesem Fall sehr wahrscheinlich, dass ein hochklassiges LaLiga-Team aus Real Madrid-Stars besteht, da FC Barcelona mit eFootball verbunden ist.

Obwohl du beliebige relevante Spieler auswählen kannst, um ein Set zu vervollständigen, gilt: Je seltener eine Karte, desto höher ist die Endbewertung. Deshalb haben Icon- und Team der Woche/Saison-Karten einen größeren Einfluss auf deine Set-Punktzahl. Tatsächlich kannst du sogar den Team-of-the-Week-Status aktivieren, um die Bewertung jedes Sets zu verbessern und von den höheren Belohnungen zu profitieren. Um höhere Noten zu erreichen, wird außerdem ein neuer Kartentyp eingeführt, bekannt als Holographic, das sind unglaublich seltene Karten, die die Bewertung enorm verbessern können.

Werbung:

Aufbauend auf all dem wird die Hall of FUT eingeführt, um ikonischen Spielern und Karten den Zugang zu öffnen. Zum Start werden 17 Spieler über diese Funktion verfügbar sein, aber EA verspricht Pläne, alle Icons zu überarbeiten und neu auszubalancieren, um sie in einer EA Sports FC-Ära, in der Spielstile und Ähnliches das Geschehen dominieren, nutzbarer wirken zu lassen.

Als nächstes folgt die Einbindung von Einzelspieler-Live-Events gegen reale Vereine, die dem Szenariensystem von F1 Manager ähnlich sind. Die Idee ist, dass deine FUT-Seite ein realweltinspiriertes oder realistisches Turnier abschließen muss, darunter der UCL Road to the Final, bei dem mehrere große Gegner vor dem entscheidenden Duell gegen Paris Saint-Germain anstehen. In diesem Modus gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, sodass du dich bis zum Limit herausfordern kannst, das dir passt.

Werbung:

Ansonsten ist mit optimierten Squad-Building-Challenges (SBCs) zu rechnen, bei denen Chemie und Positionsanforderungen abgeschafft werden. Die Idee ist, es einfacher zu machen, ein echtes Ultimate-Team aufzubauen, ohne Spieler und Karten auswählen zu müssen, um den Anforderungen der Systemregeln gerecht zu werden – und das alles schneller und flexibler. In ähnlicher Weise gibt es auch Pläne, bedeutungsvollere Gegenstände einzuführen, die länger relevant bleiben, wobei Endgame-Gegenstände einen 20%igen Bonus haben, während Upgrades stärker darauf ausgerichtet sind, die Spieleridentität zu bewahren. EA merkt sogar an, dass es fünf Kampagnenwochen weniger geben wird, was bedeutet, dass die Nachfrage nach regelmäßigen Logins und Spielzeiten reduziert wird.

Was die Kaderentwicklung angeht, ist das Schlüsselwort Konsistenz. Das Ziel ist jetzt, dass Upgrades sinnvoller sind, mit einem langsameren Fortschritt zu einer starken Seite, aber einem schnelleren Aufstieg zum Elite-Status. Ein Rebalancing des Fortschrittssystems wird ebenfalls festgestellt, das sicherstellen soll, dass kein Feature ein anderes ungültig macht, was letztlich zu kleineren Trupps mit enger OVR-Verteilung führt. Und apropos Squad-Entwicklung: Spieler haben mehr Kontrolle darüber, wie sie eine Spielerkarte weiterentwickeln, mit verzweigten Upgrade-Pfaden, in denen du die Richtung wählen kannst, in die du einen Spieler entwickeln möchtest, während vorschaubare Entwicklungsketten dir ermöglichen, vorauszuplanen. Dies geschieht, während Playstyles Lab von Anfang an als wiederkehrendes Erlebnis zu FUT zurückkehrt, das darauf ausgelegt ist, die Identität eines Spielers zu stärken, indem es ihm ermöglicht, in wirkungsvollere Spielstile und bedeutende Verbesserungen zu investieren.

Zuletzt die Belohnungen. Das Ziel ist es nun, nach jedem Match Konsistenter Belohnungen mit mehr Münzen und SP zu liefern, plus die Möglichkeit, noch mehr FUT-Münzen und handelbare Packs zu verdienen, wobei auch immergrüne und zeitlich begrenzte Token und Währung versprochen werden. Im Grunde spiele auf deine eigene Art, mit weniger Stress und Spielanforderung und trotzdem bedeutenden Belohnungen.

Was gibt es sonst noch zu wissen über EA Sports FC 27 ?

Während wir in Zukunft noch mehr über The Grounds erzählen können, gibt es vorerst einige weitere versprochene Verbesserungen und Verbesserungen in diesem nächsten Teil der Serie, die EA Sports FC Mobile, Steam-Support, Kommunikation und den weiteren Live-Service-Weg umfassen.

Was gibt es über EA Sports FC 27 auf Steam zu wissen?

Das ist einfach: EA möchte das EA Sports FC-Erlebnis auf Steam optimieren. Dies geschieht, indem sichergestellt wird, dass die diesjährige Ausgabe etwa 50 % schneller erscheint und eine nahtlose Verbindung zu Steam-Freunden hat. Aber es gibt noch mehr, denn die PC-Version kann die Leistungsfähigkeit der Plattform dort voll ausschöpfen, wo es anwendbar ist, mit Ultra-Grafiken, die ein zusätzliches Level für Spielerskin, Pitch-Details, Stadionqualität und mehr hinzufügen. Dies wird dann noch stärker durch das Versprechen, besser für die breite Palette an Hardware auf dem PC optimiert zu sein, um ein flüssigeres und konsistenteres Erlebnis zu bieten.

Wie verändert sich EA Sports FC Mobile?

Das Wichtigste ist, dass dieses mobile Erlebnis über das eigentliche Videospiel hinausgeht und Live-Übertragungen sowie Live-Ergebnisse und Ergebnisse integriert, sodass die Spieler die App nicht verlassen müssen, um die neuesten Informationen zu überprüfen. Es wird scheinbar sogar eine Verbindung zwischen Apple TV und dem MLS geben.

Was das Spiel selbst angeht, erwartet schnellere Matchoptionen, schlankes Matchmaking und vereinfachte Einladungen, die es noch einfacher machen, Spiele mit oder ohne Freunde zu finden. Außerdem wird im Bemühen, die globale und lokale Reichweite des mobilen Projekts zu nutzen, einen noch stärkeren Fokus auf lokale Veranstaltungen legen.

HQ

Die Kommunikation von EA Sports ändert sich, aber was bedeutet das?

Es gibt einige Dinge zu beachten, vor allem, dass die Entwickler beabsichtigen, noch mehr Feedback und Kritik zu erhalten. Sie behaupten, rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr Feedback erhalten zu können, wobei alle Änderungen am Spiel über eine breitere Palette von Plattformen kommuniziert werden.

Ebenso ist mit regelmäßigeren Titel-Updates und Gameplay-Verbesserungen zu rechnen, mit tieferem Blick in kommende Saisons, Features und wichtige Momente. Das alles beginnt mit...

EA Sports FC 27 wird erst im September veröffentlicht, aber was können wir von der Zukunft erwarten?

... Eine ziemlich umfangreiche Live-Service-Roadmap. Ja, der Start wird erst Ende September stattfinden (für Ultimate Edition-Anhänger Mitte September), aber wir haben bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, was uns von EA Sports FC 27 bis März 2027 erwartet. Sehen Sie sich unten eine Zusammenfassung der Live-Service-Roadmap an.



Staffel 1 (September-Oktober) – Start; Future Stars FUT-Kampagne; UEFA European Nights The Grounds Kampagne



Staffel 2 (Oktober-November) – Ultimate Scream FUT Kampagne; Hall of FUT Kampagne; Screaming Grounds The Grounds Kampagne



Staffel 3 (Dezember-Januar) – Winter-Wildcards FUT-Kampagne; Die Kampagne Frozen Grounds The Grounds; Live-Events-Update für FUT; Optimierte SBCs-Aktualisierung für FUT; Zusätzlicher Kommentator für das gesamte Spiel



Staffel 4 (Januar-Februar) – Team des Jahres Kampagne für FUT und The Grounds; Fut-Update für benutzerdefinierte Live-Events zu benutzerdefiniertem Gameplay; Fut-Update der End-of-Match-Belohnungen; Karriere-Update zur visuellen Anpassung von Jugendspielern; Spieler-Photofit FC-Update erstellen; Das Grounds-Update beinhaltet den Own the Pitch-Modus, neue Archetypen, das Update für Drop Kick Targets und ein Statistikprofil



Staffel 5 (ab März) – TBC



Das kommt dann zusätzlich zu ganzjährigem Balancing, Verbesserungen der Lebensqualität, Career Creator-Herausforderungen, Live-Startpunkten, neuen The Grounds-Kickabouts, The Grounds Live-Events und mehr vom FUT Live-Service.

Es versteht sich von selbst, dass EA Sports FC 27 ein absolut riesiges Spiel wird und ein Titel, der sicherlich die Aufmerksamkeit vieler Fans über seinen Lebenszyklus fesseln wird.