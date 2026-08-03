EA Sports FC 26 erreicht Berichten zufolge fast 10 Millionen täglich aktive Nutzer

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Es ist kein Geheimnis, dass die EA Sports FC-Reihe eine riesige Franchise ist, die unzählige Fans und Spieler auf sich zieht. In fußballbegeisterten Ländern wie Großbritannien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien und so weiter gehört diese Serie jedes Jahr routinemäßig zu den meistverkauften Spielen, mit Millionen von Spielern, die sich ein Exemplar sichern. Aber wie groß ist eigentlich das EA Sports FC-Publikum?

YouTuber Nate "TheFutAccountant" Miller hat kürzlich ein Video veröffentlicht (danke, Eurogamer), in dem er ein Gespräch mit einem EA Sports FC-Entwickler erwähnte, der anmerkte, dass Zehntausende Spieler, die über Steam auf dem PC in das Spiel einsteigen, im Vergleich zum Konsolenpublikum Kleinigkeiten seien.

Miller erklärte: "Die Steam-Spielerzahl ist so gering. Als ich das dem EA-Entwickler erzählte, lachte er. Er sagte mir, dass 9,8 Millionen täglich aktive Nutzer der Höchstwert im letzten Monat seien." Die Zahl wurde angeblich entweder Ende Juni oder Juli erreicht, was den anhaltenden Erfolg der Football-Serie zeigt.

Man sollte sagen, dass EA Sports FC 26 im Sommer mehr denn je die Aufmerksamkeit erregt hätte, da eine Weltmeisterschaft dem Sport so viel Bedeutung verleiht. Wenn man jedoch das stetige Wachstum des Sports betrachtet, würde man erwarten, dass auch die Zukunft von EA Sports FC besser denn je aussieht.

Was die Zukunft betrifft, so ist EA Sports FC 27 auf dem Weg und soll Ende September erscheinen. Wir haben das Spiel ziemlich ausführlich behandelt, unter anderem in letzter Zeit drei seiner Kernmodi betrachtet, mit speziellen Vorschauen für The Grounds, Career und FUT.