Dyson Wash G1

Dyson hat bei mehreren Gelegenheiten mit seinen Staubsaugern beeindruckt, und in gewisser Weise tun sie es immer noch. Ein Meer von Nachahmern strömte heraus, nachdem sie den modernen Staubsauger revolutioniert hatten, und heute ist es relativ einfach und viel billiger, einen Staubsauger zu kaufen, der sowohl aussieht als auch sich wie ein Dyson verhält.

Noch lustiger ist, dass zur gleichen Zeit eine weitere Entwicklung stattfand: Eine Zeit lang konnte man relativ wartungsfreie "Dual Purpose"-Staubsauger kaufen, die neben dem Staubsaugen auch Böden wischen können, ein bisschen wie ein Roboterstaubsauger in Handheld-Form. Dyson hat auch eine Submarine -Variante auf den Markt gebracht, die genau das tut, aber anscheinend haben sie jetzt das Bedürfnis nach einem Produkt, das nur harte Oberflächen reinigt. Dies ist die Wash G1.

Ein Dyson war schon immer einfach einzurichten, zu verwenden und zu handhaben, und das Gleiche gilt für den Wash G1. Die Teile sind sicher und intelligent verpackt und alles fügt sich ohne großes Aufsehen zusammen. Relativ futuristisch wirkt er mit seinem Klarwassertank, der auf unserem Testgerät immer noch glänzend aussieht, von dem man sich aber wünscht, er wäre in einem halben Jahr entweder verstaut oder mit mattem Kunststoff gestaltet. Hässlich ist er auf jeden Fall nicht, ebenso wenig wie der mitgelieferte Ständer, der den G1 auflädt und nach dem Waschen des Bodens unter anderem die Bürsten trocknen kann.

Aber es führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass es sich um ein weitaus restriktiveres und absichtlich gestaltetes Produkt handelt, im Guten wie im Schlechten. Der G1 ist ausschließlich für harte Oberflächen wie Hauswirtschaftsböden, Fliesen und dergleichen konzipiert. Hier gibt es keine Saugfähigkeit. Und man kann keinen Teppich oder eine Matte waschen. Das bedeutet, dass Sie den G1 kaufen, um eine Küche, ein Badezimmer oder andere harte Oberflächen zu reinigen, und daher wird er schnell zu einer Ergänzung und nicht zu einem zentralen Reinigungswerkzeug.

Wie Sie sehen können, bin ich bei diesem Konzept insgesamt etwas lauwarm. Ja, es ist sehr einfach, den Hut vor einem hochspezialisierten Produkt zu ziehen, das bewusst so konzipiert ist, dass es für eine bestimmte Aufgabe effektiv ist. Aber gleichzeitig gibt es einige ziemlich gute Produkte, die beides können, die auf allen möglichen Oberflächen verwendet werden können und bei denen Sie eine ähnliche Ladestation und Saugleistung für weniger Geld erhalten.

Aber nehmen wir an, Sie könnten sich vorstellen, ein so spezielles Produkt wie das G1 zu benötigen - ist es so gut? Ja, das ist es wirklich. Es gibt zwei Behälter für frisches und gebrauchtes Waschwasser, aber Schmutz, Ablagerungen und Staub werden nicht in das Waschwasser gequirlt, sondern in einer separaten Wanne aufgefangen. Er fängt nicht alles auf, aber er fängt eine Menge davon auf, was die Wartung und Reinigung erheblich erleichtert. Die beiden faserbeschichteten Wischköpfe sind äußerst effizient und benötigen viel weniger Durchgänge, um selbst Kaffeeflecken oder Limonade vom Boden zu entfernen.

Es scheint keinen Motor zu geben, der speziell für den Antrieb ausgelegt ist, so dass es ein wenig Mühe kostet, ihn in Gang zu bringen. Außerdem gibt es mit einer einzigen Ladung eine Nutzungsdauer von etwa 40 Minuten, was bei uns etwa zwei Stunden von 0 auf 100 % gedauert hat. Es ist alles nachvollziehbar, aber nicht gerade ein Trendsetter.

Aber in der schieren Kraft schafft es Dyson immer noch, seinen Wert zu beweisen, und es gibt eine erfrischende Unmittelbarkeit in der Kombination aus absichtlichem Design und fantastischer Verarbeitungsqualität. Aber es ist schwer zu vergessen, dass zum Beispiel das Flexi Pro von Roborock tatsächlich weniger kostet als ein Wash G1. Ist es genauso gut bei der Reinigung von Böden? Nein, aber es kann noch viel mehr. Wenn Sie fast ausschließlich Fliesenböden haben oder eine Küche, die so groß ist, dass sie eine eigene separate Bodenreinigung benötigt, dann könnte es sich lohnen. Aber Dyson sollte sich stattdessen mehr Mühe geben, bessere Submarine Produkte herzustellen.