Dyson Airwrap i.d.

Technologie gibt es in vielen Erscheinungsformen und soll unseren Alltag rationalisieren und verbessern. Es ist das Elektroauto, mit dem wir zur Arbeit fahren, das Smartphone, mit dem wir unseren Morgenkaffee bezahlen, und, ja, die Haare, die richtig gestylt werden müssen. Die Technologie ist allgegenwärtig und hält sogar Einzug in den bereits erwähnten Alltag, den wir vielleicht nicht erwartet hätten.

Dyson stellt in der Regel ziemlich effiziente und, wenn Sie uns fragen, ausgezeichnete Staubsauger her, aber seit einigen Jahren bieten sie auch den sogenannten Airwrap an, eine Alternative zu einem Haartrockner, der bei vielen zu einem Favoriten geworden ist.

Dies ist ein sogenannter "Multistyler" in dem Sinne, dass er so konzipiert ist, dass er mehrere Styling-Optionen ermöglicht, je nachdem, welchen Aufsatz Sie anbringen, ein bisschen wie Düsen an, nun ja, einem Staubsauger. Dies geschieht über den sogenannten Coanda -Effekt, der einen warmen Luftstrom nutzt, um das Haar dazu zu bringen, sich um das Gerät zu kräuseln. Die Wärmeableitung und die mögliche Schädigung des Haares sind weitaus geringer, und die Wirkung, wenn Sie Dyson fragen, ist die gleiche.

Neu ist hier die MyDyson App, die eigentlich mit etwas so Rudimentärem wie einem Quiz über deine Haare beginnt und dann so weit mit der App spricht, dass du die ideale Lockenfolge für deinen Haartyp bekommst. Für etwas so Individuelles und für viele so Entscheidendes wie das Haarstyling ist die App-Integration und die individuellere Nutzung ziemlich ideal, so dass es zwar ärgerlich sein mag, wenn eine Zahnbürste Ihnen über eine App sagt, dass Sie stärker putzen sollen, aber hier scheint es eleganter umgesetzt zu sein.

Werbung:

Woher weiß ich das wirklich? Nun, um das Airwrap zu testen, war ich heute bei meiner Freundin Klara, die tatsächlich den Wunsch geäußert hat, es selbst zu testen, und das sagt sie über ein paar Wochen damit:

"Mein Name ist Klara und ich bin Magnus' Freundin. Ich gebe zu, dass ich Magnus ein wenig gestochen und gefragt habe, ob es möglich wäre, ein Airwrap zu testen. Ich war noch nicht bereit, das Geld in einen zu investieren, aber ich wurde von den coolen Werbespots gelockt, in denen sich das Haar praktisch wie von Zauberhand darum dreht, und der Tatsache, dass es deutlich sanfter zum Haar ist als ein klassischer Lockenstab.

Ein kleiner Kontext zu meinen Haaren: sie sind lang und dick, eigentlich wirklich lang und dick. Es geht bis hinunter zu meinem unteren Rücken. In Bezug auf die Textur kann mein Haar alles. Wenn ich es glätte und föhne, ist es praktisch gerade. Wenn ich es an der Luft trocknen lasse, ist es sehr wellig, und wenn ich einen Entschärfer verwende, habe ich überall Locken. Grundsätzlich ja, ich würde es wellig nennen. Außerdem habe ich einen Pony. Kein richtiger Pony, aber etwas halblang an den Seiten, in dem ich gerne etwas Volumen und ein wenig "Schwung" habe. Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, kann es schwierig sein, es zu stylen, und an den meisten Tagen habe ich halbwelliges, leicht krauses Haar, das nicht wirklich schön anzusehen ist.

Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als Magnus mir gesagt hat, dass ich einen Airwrap testen kann. Seitdem habe ich es ehrlich gesagt fast jeden Tag benutzt. Ich gebe zu, dass es ein wenig schwierig ist, die Bedienung zu erlernen, und es gab am Anfang mehrere Momente, in denen ich etwas frustriert war. Das Haar leicht und elegant um den Lockenstab herum zu locken, erfordert ein wenig Übung. Nach ein paar YouTube-Videos hatte ich den Dreh raus. Es ist jedoch nicht der Lockenstab, den ich am häufigsten benutze. Ich mag die Bürsteneinheit. Ich benutze es jedes Mal, wenn ich unter der Dusche war. Ich kämme meine Haare mit der Bürste beim Föhnen durch und meine Haare sind in kürzester Zeit relativ glatt und trocken. Ich muss meinen Kopf nicht nach unten schwingen und einen halben Halt im Rücken bekommen, wie wenn ich meinen normalen Fön benutze - und das liebe ich. Es ist einfach und bequem, und gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass ich mein Haar vor Hitze komplett röste. Ich benutze täglich die Rundbürsteneinheit, die auch im Lieferumfang enthalten ist. Ich benutze es für meinen Pony. Ich rolle meinen Pony um die Bürste, puste ein wenig Hitze, lasse ihn etwas abkühlen und dann habe ich den schönsten federnden Pony, der aussieht wie aus einer L'Oréal-Werbung. Übrigens, das Produkt wird mit einer ziemlich coolen App geliefert, die Sie durch alles führen kann, von Locken bis hin zu glattem Haar. Ich habe es sofort eingerichtet und eine Art Haarprofil erstellt und die App führt einen wirklich gut. Es ist ein ziemlich solides Werkzeug, daran besteht kein Zweifel.

Werbung:

Wie ihr hören könnt, bin ich sehr angetan von den Airwrap i.d. Mein einziges kleines Problem ist, dass es mir schwer fällt, das Styling auf Dauer zu bekommen. Ich lerne dabei kleine Tricks, wie z.B. das Haar sollte beim Stylen zu etwa 80% trocken sein usw. Aber ich hätte gerne, dass es etwas besser hält. Bin ich es, der ein bisschen mehr googeln und ein bisschen mehr lernen muss? Vielleicht ist es das. Aber eine Tatsache ist, dass ein guter altmodischer Lockenstab meine Locken besser und länger halten würde als der Airwrap (naja, und ihn mit Hitze zerschlagen, ich weiß, aber trotzdem!). "

Etwa 430 Pfund für einen Multistyler sind viel, aber im Gegensatz zu einigen anderen Ablegern von Dyson ist dieser ziemlich offensichtlich in einem beweisbaren, sachlichen technologischen Rahmen verwurzelt, der Klara fast sofort überzeugt hat. Das Problem, dass die gestylte Frisur dem Trubel des Tages nicht wirklich standhält, ist etwas problematisch und erfordert eine längere Testphase, da Klara anscheinend im Laufe der Zeit gelernt hat, die Airwrap als neumodische Art zu meistern, etwas eher Klassisches zu tun.

Im Moment sind wir jedoch auf der Grundlage der Tests von Klara bereit, zu dem Schluss zu kommen, dass Airwrap, wenn nichts anderes, immer noch eine sanftere Behandlung und eine vielseitigere Note beim Haarstyling bietet, aber zu einem Preis.