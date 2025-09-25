Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered angekündigt, erscheint im März 2026

Koei Tecmo wird eine Remastered-Edition eines der beliebtesten Titel der Dynasty Warriors-Saga auf den Markt bringen. Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered wurde auf der neuesten State of Play angekündigt, wobei das Datum auf den 19. März 2026 für PS5 festgelegt wurde.

Dynasty Warriors 3 wurde ursprünglich 2001 veröffentlicht und von Omega Force für PlayStation 2 und Xbox entwickelt. Er spielt während der Ära der Drei Königreiche in China. Das Spiel wird von Koei Tecmo als das Spiel beschrieben, das die Grundlage für die gesamte Serie bildete, die bis heute anhält (Dynasty Warriors: Origins wurde erst Anfang des Jahres veröffentlicht).

Der Titel, abgesehen von der Grafik komplett überarbeitet, wird auch die Inhalte aus den Xtreme Legends enthalten. Hast du Lust auf musou-Action? Es wird am 19. März 2026 auf PS5 erscheinen (vermutlich auch auf anderen Konsolen, aber es wurde zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht angekündigt).