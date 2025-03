The Legend of Zelda Movie Adaption soll Berichten zufolge eine Trilogie werden Die Produktion wird sich Berichten zufolge über einen Zeitraum von sechs Jahren in Neuseeland erstrecken.

HQ Hey, hör zu! Nintendo plant Berichten zufolge etwas Großes für seine kommende Verfilmung von "Legend of Zelda". Neuen Informationen zufolge könnte dies der Beginn einer geplanten Trilogie sein, bei der die Hauptdarsteller voraussichtlich für drei Filme unterschreiben werden, die über einen Zeitraum von sechs Jahren in Neuseeland gedreht werden sollen. Die Quelle dieser Informationen, ein Tracking-Dienst, der von der Film & Television Industry Alliance genutzt wird, bietet auch die folgende kurze Zusammenfassung: "Ein junger Krieger, der dazu bestimmt ist, das magische Königreich Hyrule vor den Mächten der Finsternis zu beschützen. Das Land wird von Ganon bedroht, einem skrupellosen Kriegsherrn, der nach dem Triforce strebt – einem uralten Relikt, das angeblich grenzenlose Macht verleiht." "Um ihn aufzuhalten, muss Link sich auf eine gefährliche Reise begeben, gegen monströse Kreaturen kämpfen, tückische Dungeons erkunden und komplizierte Rätsel lösen, um heilige Artefakte zu finden, die ihm bei seiner Suche helfen können." Aufregende Sachen – und jetzt können wir nur hoffen, dass sie dem Franchise gerecht werden. Wen würdest du gerne als Link, Zelda und Ganon sehen?