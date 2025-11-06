The Legend of Zelda Movie beginnt mit der Produktion in Neuseeland

HQ

Es gibt zwar keine offizielle Bestätigung von Sony oder Nintendo, aber wir haben heute erfahren, dass der Live-Action-Film "The Legend of Zelda" laut der FTIA-Liste (Film & Television Industry Alliance) des Films von der Vorproduktion in die "Produktion" übergegangen ist und in Wellington, Neuseeland, gedreht wird.

Die Dreharbeiten für den Film mit Bo Bragason als Prinzessin Zelda und Benjamin Evan Ainsworth als Link haben bereits begonnen, die bis Anfang April 2026 größtenteils in Wellington, Neuseeland, stattfinden werden.

User Mike Odyssey auf X hat auch berichtet, dass das Casting für den vollständigen Film jetzt abgeschlossen ist und bald bekannt gegeben wird, und spekuliert auch, dass ein erster Teaser für den Film zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung von The Legend of Zelda um den 21. Februar 2026 veröffentlicht wird.

The Legend of Zelda Movie soll am 7. Mai 2027 veröffentlicht werden. Freuen Sie sich darauf, es zu sehen?