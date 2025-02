Viertelfinale der Copa del Rey: Die nächsten Spiele von Barcelona, Real Madrid und Atlético de Madrid in dieser Woche

HQ

Nach einer kurzen Pause in der Champions League und der Europa League werden die nationalen Wettbewerbe in dieser Woche wieder aufgenommen. In England werden in den nächsten acht Tagen die Halbfinals des EFL Cups und die Runde der letzten 32 des FA Cups ausgetragen. In Spanien findet diese Woche auch das Viertelfinale um den Copa del Rey (Spanischer Pokal) statt.

Das erste Spiel, das gespielt wird, ist Atlético de Madrid gegen Getafe: heute, Dienstag, 4. Februar, um 21:30 Uhr MEZ (eine Stunde weniger in britischer Zeit). Das Spiel wird im Stadion von Atleti ausgetragen, was ihnen als einer der Favoriten auf den Pokal in diesem Jahr noch mehr Chancen bietet.

Am morgigen Mittwoch um 21:00 Uhr findet das Spiel Leganés gegen Real Madrid statt. Leganés, eine Stadt südlich von Madrid, hat kürzlich Barcelona und Atlético in der Liga besiegt und wird auf ein geschrumpftes Real Madrid treffen, das ohne Mbappé, Bellingham, Rüdiger und Alaba auskommen muss.

Die letzten beiden verbleibenden Spiele werden am Donnerstag, 6. Februar, ausgetragen: Real Sociedad gegen Osasuna um 19:30 Uhr und Valencia gegen Barcelona um 21:30 Uhr. Vor etwas mehr als einer Woche besiegte Barcelona Valencia mit 7:1, eine Mannschaft, die in diesem Jahr vor dem Abstieg steht... Obwohl sie zu Hause spielen.