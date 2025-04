Dune: Awakening Vorschau: Abschließende Gedanken nach mehreren Stunden auf Arrakis

HQ

Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Nur nicht auf Arrakis. Hier gibt es Sand, Sonne und einen ständigen Kampf ums Überleben.

Funcoms Dune MMORPG basiert auf dem Universum selbst, ist aber eine leicht alternative Version, in der Paul Atreides nie geboren wurde und daher die tatsächlichen Ereignisse in einem sehr langen Prolog in der Dune Geschichte nie stattgefunden haben.

Du spielst als Geheimagent - etwas bereitwillig - für die Bene Gesserit, die am besten zu gleichen Teilen als Nonnen, CIA und Illuminaten beschrieben werden können. Natürlich ist das Dune, so dass du nicht sehr weit kommst, bevor alle um dich herum tot sind. Tatsächlich setzt man noch nicht einmal einen Fuß auf den Planeten, bevor dies geschieht... Es folgt einer Reihe klassischer Formeln für diese Art von Spiel, aber mit einigen netten kleinen Wendungen. Die Erzählung ist ansprechend genug und man fühlt sich wirklich wie ein kleiner Teil des größeren Konflikts, während man seine eigenen Motive verfolgt.

Wenn du Star Wars: The Old Republic gespielt hast, wirst du dich in der großen Landschaft und Benutzeroberfläche zu Hause fühlen, und wenn du den Überlebensmodus zum Beispiel in Fallout 4 gespielt hast, weißt du, wie schwer es ist, mit einfachen und begrenzten Ressourcen durchzuhalten. Es gibt auch eine radioaktive Komponente, die man bewältigen muss, aber Arrakis hat zwei Dinge, die Dune: Awakening von vielen anderen Spielen dieser Art unterscheiden: Sonne und Sand. Darüber hinaus haben Sie, wie in vielen Spielen, mit begrenztem Speicherplatz zu kämpfen, sowohl auf Ihrer Person als auch in Ihrer Basis, da die beiden Basen, die Sie in der Beta verwenden können, nicht verbunden werden können, was unpraktisch ist, da Sie eine davon benötigen, es sei denn, Sie möchten Ihr Fleisch durch einen Sandsturm bis auf die Knochen zermahlen.

Es mag extrem abgedroschen klingen, und obwohl ich oft mit einem Drittel meiner Gesundheit operierte, war es eindeutig mein Wasserstand, der das größte Problem war.Sardaukar Neben Patrouillenschiffen, die die Durchquerung der weiten Wüste vor allem nachts alles andere als einfach machten, und Sandwürmern am Tag, war es das schnelle Abfließen des Wasserspiegels und vor allem die Gefahr eines Sonnenstichs, die zur größten Bedrohung wurden. Das grundlegende Überleben ist in den ersten fünf bis sechs Stunden eine ständige Sorge. Sie müssen an den Punkt kommen, an dem Sie Zugang zu einem Stillsuit und nicht zuletzt zu einem Blutreinigungssystem haben. Und warum ist das so? Nun, der einfachste Weg, an Wasser zu kommen, besteht darin, Menschen zu töten, ihr Blut abzulassen, es zu reinigen und dann zu trinken. Du kannst auch das Blut der Person, die du gerade brutal ermordet hast, ungereinigt und frisch trinken, aber es ist nicht super gesund. Trotzdem wird "Wüstenvampir" vorerst mein neuer Spitzname sein, auch wenn es definitiv nichts ist, wofür man Forschungspunkte ausgeben sollte.

Es gibt ein anständiges Kampfsystem - erst nach ein paar Stunden erhält man Zugang zu etwas, das einem Messer und einer automatischen Waffe ähnelt. Bis dahin sind Sie mit einer großen Rasierklinge und einem kleinen Luftgewehr ausgestattet. Es funktioniert, aber es ist nicht super effektiv. Zu meinem Glück hatte ich mich als Swordmaster Klasse spezialisiert, denn es gibt auch ein Skill-Tree-Klassensystem, und das hat mir in den ersten Stunden sehr geholfen. Aber wenn das Spiel in etwas mehr als einem Monat veröffentlicht wird, denke ich, dass ich mehr daran interessiert sein werde, Feinde aus der Ferne zu töten, da der Nahkampf schnell kostspielig und ein bisschen zu gefährlich wird.

Funcom verdient ein kleines zusätzliches Lob dafür, dass es das Spiel für 50 € verkauft hat, in einer Zeit, in der immer mehr große Titel 70 € erreichen. Vier DLCs stehen übrigens bereits in den Startlöchern. Darüber hinaus gibt es auch ein kostenloses Benchmark-System auf Steam, so könnt ihr vorab die optimalsten Einstellungen ausprobieren und die Charaktererstellung im Spiel testen. Konsolenspieler werden ihren Durst etwas später löschen müssen.

Es gibt nur eine sehr begrenzte Schnellreise, aber das wird kein Problem sein, wenn du so weit kommst, dass du fliegende Fahrzeuge freischaltest, was in dieser Beta fehlte. Von einem Ort zum anderen zu ziehen, erfordert eine ernsthafte Planung und Überlegung, denn hinter jedem Stein lauert der Tod. Es ist zwar verlockend, nur ein paar zufällige Schmuggler zu finden und sie zu ermorden, um vor der Sonne sicher zu sein, aber es ist oft eine gute Idee, nach Patrouillen Ausschau zu halten, die dich überraschen, da du nicht zahlenmäßig weit unterlegen sein musst, bevor der Tod sicher ist. Du kannst dir jedoch ein wenig helfen, indem du Pick-up-Punkte hast, damit du entscheiden kannst, wo du respawnst. Da du all deine Sachen verlierst, wenn du stirbst und zurücklaufen musst, um sie zu holen, ist es gut, dass du nicht ohne Hilfe mehrere Kilometer durch die Wüste zurückgehen musst.

Die Pressevorschau, die wir ausprobieren durften, war "begrenzt", mit etwa drei Seiten mit Notizen darüber, was nicht verfügbar war, und mit vielen potenziellen Fehlern im Build. Allerdings habe ich nichts Spielzerstörendes erlebt, abgesehen von zwei kleinen Pannen aus der Ferne, und ich hatte in keiner Weise das Gefühl, dass mir in Bezug auf das Gameplay etwas gefehlt hat. Also, ich war von Anfang an etwas hinters Licht geführt, muss ich sagen. Das einzige wirkliche Ärgernis sind die Animationen beim Springen, da sie sich etwas veraltet anfühlen, und um ehrlich zu sein, konnte ich nicht herausfinden, wie man sicher nach unten klettert, nur nach oben.

Ich bin jetzt einigermaßen erfahren in Dune Spielen, tatsächlich gibt es nur eines von all den Dune Spielen, das ich noch nicht ausprobiert habe, und es soll das schlechteste sein. Ich denke also, dass ich eine ziemlich solide Basis für meine Meinung habe, aber ich erkenne auch an, dass Dune II für mich persönlich ein Meilenstein war, also ist es nicht ohne Voreingenommenheit. Der Punkt ist, dass Dune: Awakening die Stimmung ziemlich gut trifft, und Arrakis ist genauso abscheulich und unwillkommen, wie ich befürchtet hatte. Die Sonne ist ein schlimmerer Feind, als ich erwartet hatte, und die Gefahr von Sandwurmangriffen ist immer vorhanden. Es erfordert echte Anstrengung, um zu überleben, und innerhalb der ersten Stunden entschied ich mich, nur nachts ins Freie zu gehen und dann tagsüber von Felsformation zu Felsformation zu ziehen. Habe ich schon erwähnt, dass riesige Sandstürme die gesamte Karte zurücksetzen? Ja, dann musst du wieder von vorne anfangen, indem du kleine Depots, Wassersammelbereiche, wo du Schatten findest, oder sogar feindliche Posten kartierst.

Dune: Awakening hat viele Dinge, die ich nicht ausprobieren konnte, einige Dinge, von denen ich nur einen Vorgeschmack bekommen habe, und nicht zuletzt Dinge, von denen ich reichlich Erfahrung gemacht habe, wenn auch hauptsächlich Sonnenlicht, Sand und langsame Tode. Trotzdem werde ich auf jeden Fall bereit sein, wenn die Server im Juni öffnen.