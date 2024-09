Dune: Awakening Hands-on Vorschau: Der ultimative Dünenspielplatz

HQ

Wir alle kennen Arrakis, die Fehde zwischen den Familien Atreides und den Harkonnen, den Aufstieg der Muad'dib und, für die Leser der Bücher, den großen Dschihad durch die Fremen in der Galaxis im Namen von Lisan al-Gaib. Dank der Adaption von Denis Villeneuve scheint es, als ob absolut jeder die Geschichte von Frank Herberts Dune kennt, und es ist genau diese Vertrautheit, die Dune: Awakening zu einem so überzeugenden Konzept macht.

Nicht nur, dass das Sci-Fi-Universum bisher kaum in einem interaktiven Format erkundet wurde, wobei Dune: Spice Wars eine der Ausnahmen ist, sondern dieses Spiel von den Open-World-Survival-Gurus von Funcom ist auch eine völlig neue Herangehensweise an die beliebte und ikonische Geschichte. Es spielt mit der Idee, dass Paul Atreides nie geboren wurde und dass die Harkonnens nie einen Völkermord an den Atreides begangen haben und dass Paul sich nie bei den Fremen versteckt hat und auf der Überholspur ist, ein Gottkaiser zu werden. Ja, in dieser Geschichte kämpfen die Familien Atreides und Harkonnen ein endloses Tauziehen um die Kontrolle über Arrakis und seine äußerst wertvollen und einflussreichen Gewürzfelder.

Dune: Awakening spielt ungefähr in der gleichen Zeitspanne wie die Hauptgeschichte von Dune, nur dass es sich um eine andere Zeitlinie handelt, viele der ikonischen Gesichter, die nie überlebt haben 'das' schicksalhafte Nacht sind Anführer und immer noch am Leben und wohlauf. Du kannst Duke Leto treffen, du kannst Rabban durchqueren, du kannst Fremen finden, die sich verstecken und ein viel ruhigeres Leben führen als in der Hauptzeitlinie, und vor allem wirst du Paul nicht treffen, da er nie geboren wurde. Aber während ich gerne weitere 1000 Worte damit verbringen würde, die Geschichte und die weiteren Auswirkungen, die dies auf die Welt von Dune: Awakening hat, zu diskutieren, lassen Sie mich tatsächlich zur Sache kommen und Ihnen alles darüber erzählen, wie sich dieser Titel in der Praxis spielt.

Wenn du schon einmal ein Open-World-Survival-Spiel gespielt hast, nicht nur eines der Angebote von Funcom, wirst du auch mit der Struktur von Dune: Awakening sehr vertraut sein. Du beginnst mit einer Bruchlandung in der Wüste von Arrakis, ohne dass du etwas auf dem Konto hast. Im Gegensatz zu anderen Titeln, bei denen du dich zurechtfinden kannst, wirst du aufgrund der brutalen Feindseligkeit des Wüstenplaneten sofort zur Arbeit geschickt und mit dem Überleben beauftragt. Das bedeutet, dem offenen Sand zu entkommen, um Sandwürmern zu entgehen, Schutz vor der sengenden Hitze zu suchen, Feuchtigkeit aus allen verfügbaren Quellen zu sammeln (zum Beispiel von den wenigen Pflanzenarten auf dem Planeten) und dies ohne ein retentives Stillsuit fortzusetzen. Während es bei einigen anderen Survival-Spielen eher darum geht, sich mit der Machtkurve und dem Crafting-System auseinanderzusetzen, verschwendet Dune: Awakening keine Zeit damit, zu behaupten, dass man ohne sofortiges Handeln auf Arrakis sterben wird.

In vielerlei Hinsicht ist der Stress sogar ganz willkommen. Es vermittelt dir ein echtes Gefühl für Dringlichkeit, das viele andere Survival-Spiele nur oberflächlich darstellen. Du machst dir weniger Sorgen, von einem manischen Wildschwein getötet zu werden oder die richtige Art von Beeren zu finden, um ein Rezept zu vervollständigen. Dune: Awakening ist grundlegender und rudimentärer in seinen Überlebenselementen, und das liegt daran, dass Arrakis unendlich feindseliger ist als der Wald von The Forest. Wenn überhaupt, sind die besten Spiele, mit denen man Dune: Awakening vergleichen kann, Raft oder Stranded Deep, da ein endloser Ozean genauso isolierend und gefährlich sein kann wie ein Horizont aus unendlichem Sand.

Aber bei diesem Designstil merkt man, dass Funcom ein wenig zurücktreten musste, um sicherzustellen, dass es kein zu überwältigend hartes Erlebnis bietet. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Feinden, die größtenteils ein Spaziergang im Park zu sein scheinen, die es zu überwinden gilt, das Crafting und das Sammeln von Ressourcen - obwohl etwas eintönig - ist einfach und ziemlich raffiniert, und das Gameplay wurde so gestaltet, dass es sowohl authentisch Funcom als auch sehr befreiend ist. Du kannst alles mit Leichtigkeit erklimmen, du kannst ein Jetpack entwickeln und verwenden, um die Vertikalität mit noch weniger Stress zu erklimmen, du kannst Fahrzeuge wie Ornithopter finden oder bauen, um große Entfernungen zu überqueren, ohne ins Schwitzen zu geraten, und nach meinen Versuchen zu urteilen, bei lebendigem Leib von einem Sandwurm gefressen zu werden, werden diese grabenden Titanen keine allzu große Bedrohung für deinen Alltag darstellen, es sei denn, du machst etwas unglaublich Dummes.

Aus diesen Gründen fühlt sich Dune: Awakening tatsächlich wie ein ziemlich einzigartiger und fesselnder Open-World-Survival-Titel an. Wie es bei diesem Genre als Ganzes der Fall ist, werden die großen Fragezeichen natürlich sein, wie das Spiel dich weiterhin einbindet und Stunde um Stunde unterhält, ohne eine strikte lineare Erzählstruktur. Aber zweifellos werden die Nostalgie und die Dune Anspielungen und Anspielungen ausreichen, um das Verlangen der meisten Leute zu befriedigen, während sie weiterhin Ressourcen und Gegenstände sammeln und sich bei den vielen Fraktionen, die um die Kontrolle über Arrakis kämpfen, einen Namen machen.

Nach etwa einer Stunde, in der ich mit Dune: Awakening herumgespielt habe, eine brutale Stunde wohlgemerkt, dank der Koelnmesse, die die Gamescom veranstaltet und mit riesigen WLAN-Problemen konfrontiert war, die zu frustrierendem Rubberbanding führten, war ich sehr interessiert und aufgeregt, weiterzuspielen. Das scheint mir nicht wie eine frische Herangehensweise an das Überleben in der offenen Welt zu sein, und ehrlich gesagt fühlt es sich an wie die meisten anderen Projekte, die in diesem Bereich tätig sind, aber es sind die Dune -Elemente, die es diesem Titel ermöglichen, sich abzuheben und zu gedeihen. Während Dune: Spice Wars dieses Spiel zweifellos für seine Politik und die Filme und Bücher für ihre schiere erzählerische Exzellenz schlägt, hat Dune: Awakening all diese Beats, wenn es darum geht, eine Welt zu präsentieren, die ihr beide erkunden wollt und die sich erschreckend authentisch anfühlt, wie wir alle das Wüstenödland von Arrakis wahrnehmen. Awakening ist der ultimative Dune Spielplatz.