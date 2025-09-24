HQ

Flüge am Flughafen Kopenhagen (CPH) wurden am 22. September für vier Stunden am Boden gehalten, nachdem Drohnen in den gesperrten Luftraum eingedrungen waren. Nun vermuten dänische Medien, dass die Sprengsätze von Schiffen transportiert und möglicherweise von dort aus gestartet worden sein könnten.

Diese Information berichtete ursprünglich am 23. September 2025 vom dänischen Medienunternehmen TV2. Laut TV2 stehen drei Schiffe auf dem Prüfstand. Die Behörden haben keine direkte Verbindung bestätigt, aber alle Schiffe waren zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Region im Einsatz.



ASTROL-1 , ein sanktioniertes russisches Frachtschiff, verlangsamte am 21. September östlich der Insel Anholt und fuhr 12 Stunden lang im Zickzack, bevor es die Straße von Sund passierte.

, ein sanktioniertes russisches Frachtschiff, verlangsamte am 21. September östlich der Insel Anholt und fuhr 12 Stunden lang im Zickzack, bevor es die Straße von Sund passierte.

PUSHPA , ein unter beninischer Flagge fahrender Tanker, der für den Transport von russischem Öl sanktioniert wurde, befand sich 80 Kilometer südöstlich von CPH, als die Drohnen auftauchten. Später wurde sie vier Stunden lang von einem deutschen Marineschiff eskortiert.

, ein unter beninischer Flagge fahrender Tanker, der für den Transport von russischem Öl sanktioniert wurde, befand sich 80 Kilometer südöstlich von CPH, als die Drohnen auftauchten. Später wurde sie vier Stunden lang von einem deutschen Marineschiff eskortiert.

OSLO CARRIER 3, ein norwegisches Frachtschiff, wurde sieben Kilometer nördlich des Flughafens gesichtet. Das Schiff ist nicht direkt mit Russland verbunden, hat aber russischsprachige Besatzungs- und Geschäftsbeziehungen nach Kaliningrad.



Die Theorie hat Aufmerksamkeit erregt, nachdem die Polizei von Kopenhagen bestätigt hat, dass sie von den Schiffen weiß und die Angelegenheit derzeit untersucht, so dass sich diese Geschichte noch entwickelt. Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr Details erfahren möchten, können Sie dies unten oder über den folgenden Link tun. Go!