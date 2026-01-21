Dritter finnischer Angreifer gegen die NHL-Equipe Colorado Avalanche

HQ

Spieler bewegen sich in der National Hockey League oder NHL ziemlich häufig, und so ist es auch wieder. Laut dem finnischen YLE ist Valtteri Puustinen, 26, der dritte finnische Angreifer der Colorado-Lawine. Puustinen schließt sich den Angreifern Artturi Lehkonen und Joel Kiviranta an.

Letzte Saison war Puustinen 13 Spiele bei den Pittsburgh Penguins und erzielte in dieser Zeit 2+1 Punkte. Und als Puustinen zu Colorado Avalanche wechselte, bekamen die Pittsburgh Penguins den russischen Verteidiger Ilja Solovjov, 25 Jahre alt. In dieser Saison bestritt Solovjov 16 NHL-Spiele für Colorado Avalanche und erzielte 1+2 Punkte.

Jetzt können wir nur noch hoffen, dass die drei finnischen Angreifer es für Colorado Avalanche möglich machen.