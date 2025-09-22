Dreame Z30 AquaCycle

Dreame weiß normalerweise, was es tut, wenn es um so ziemlich alle Arten des Staubsaugens geht. Sie haben bereits mehrfach grundsolide und effektive Saugroboter geliefert, und es folgte ein stetig wachsendes Repertoire an sogenannten "Stabstaubsaugern".

Die neuesten Serien haben wir uns bereits angeschaut, aber unter diesen gibt es tatsächlich noch ein paar veraltete Modelle, darunter auch das sogenannte "AquaCycle". Genauer gesagt heißt es "Z30 AquaCycle", und das ganze Konzept besteht darin, dass Sie bei Bedarf einen normalen Staubsauger haben, der nicht immer den Boden wischt und somit einen erhöhten Wartungsbedarf erzeugt, aber über ein spezielles Zubehör verfügt, mit dem Sie den Boden im Handumdrehen waschen können.

Es gibt insgesamt 10 verschiedene Zubehörteile, und es ist ziemlich klar, dass es sich um eine Art "Plus"-Modell für den regulären Z30 handelt, das durch diese Auswahl an Staubsaugerköpfen zum Leben erweckt wird. Sie erhalten jetzt eine Ladestation anstelle eines losen Kabels, was an sich schon hilft, viel Kabelsalat zu beseitigen, eine kleine, aber willkommene Abwechslung.

Sie können tatsächlich unseren Gesamttest der regulären Z30 aus dem letzten Jahr lesen, da die beiden Modelle in Bezug auf Saugleistung, Verarbeitungsqualität und Einstellungen identisch sind, also konzentrieren wir uns stattdessen auf die neue AquaCycle -Komponente. Es handelt sich "nur" um eines der Zubehörteile und es handelt sich um einen separaten Staubsaugerkopf, den Sie direkt am Gerät oder an der dazugehörigen Stange befestigen können. Er fasst 400 Milliliter Flüssigkeit und funktioniert ähnlich wie ein Kombistaubsauger.

Unter der Einheit AquaCycle befinden sich separate Behälter für sauberes und schmutziges Wasser, und das Entleeren und Reinigen ist überraschend einfach. Abgesehen davon sind wir eine vierköpfige Familie mit Kindern, und obwohl ich treu alte Haferflocken und dergleichen aufsauge, gab es immer noch ziemlich viel Schmutz, der aufgesaugt wurde, als ich meinen Boden mit dem AquaCycle gewaschen habe. Das macht die "einfache" Aufgabe der Wartung etwas komplizierter, zumal die meisten Hersteller nach wie vor darauf bestehen, den Motor, der den Wischmopp nach vorne schiebt, in einer Art Kapsel genau dort zu platzieren, wo Haare und Schmutz vorbeigehen und stecken bleiben. Dieses Teil kann nicht entfernt werden, noch kann es mit zu viel Wasser in Berührung kommen, aber das ist kein Problem, das Dreame allein verursacht.

Trotzdem kann ich den Reiz des Wunsches nach einem effektiven, vielseitigen Staubsauger verstehen, der sich nur dann in einen Bodenwischer verwandeln lässt, wenn es absolut notwendig ist. Kombistaubsauger von Dreame und Roborock sind ausgezeichnet, aber sie erfordern mehr Wartung und Reinigung, und es kann sich albern anfühlen, das Waschwasser in Ihrem Kombi zu wechseln, wenn Sie nach einem Freitagabend-Snack nur Chips aufsaugen mussten.

In diesem Sinne ist AquaCycle eine pragmatischere Lösung für alltägliche Probleme und daher auch den meisten Menschen leichter zu empfehlen, die einen zuverlässigen, einfachen und gut funktionierenden Staubsauger suchen, der auch den Boden wischen kann, wenn der Bedarf plötzlich auftaucht.

