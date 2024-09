Wenn du einen sogenannten "kabellosen Staubsauger" herstellst und dieser keine Möglichkeit bietet, den Boden gründlich zu reinigen, stehst du am Fuße des Mount Everest des Marketings. Wie überzeugst du die technikaffine, breitere Bevölkerung davon, dass dein Produkt besser ist als ein Dyson? Nun ja, ob gerecht oder nicht, Dyson hat einen starken Einfluss auf diesen Markt und auf das kollektive Bewusstsein, aber Dreame fordert jetzt auf eine große Weise heraus.

Der Dreame Z30 kostet etwa 500 Euro, was deutlich weniger ist als ein Dyson V15 Absolute, aber Dreame tritt auch gegen ältere, bewährte Dyson-Modelle an, also ist er nicht gerade günstig. Dreame ist jedoch ein Hersteller, den man im Auge behalten sollte, denn sie haben es auf ein Stück vom Kuchen abgesehen, und mit ihrer X-Serie von Roboterstaubsaugern haben sie etwas zu bieten.

Der Z30 ist in jeder Hinsicht ein beutelloser Staubsauger. Es gibt eine 600-Milliliter-Kammer für Staub und Schmutz, zwei leicht austauschbare 200mAh-Batterien, die zusammen über eine Stunde Reinigung bei der intensivsten Einstellung ermöglichen, und im Inneren befindet sich ein HEPA-Filter, ein Schaumstofffilter und weitere Filtrationsmechanismen, um selbst mikroskopischen Staub von den wichtigsten Komponenten fernzuhalten. Mit anderen Worten, es ist die Essenz von „einschalten und loslegen" und erfordert nur minimalen Aufwand, um mit der Reinigung zu beginnen.

Oben gibt es, wie traditionell üblich, ein Display, das dir Zugriff auf eine Vielzahl von Einstellungen, einschließlich verschiedener Modi, bietet. Die Verarbeitungsqualität dieses Teils und des gesamten Staubsaugers ist bemerkenswert - an dieser Stelle übertrifft er sogar Dyson, die zwar clever, aber ästhetisch nicht unbedingt schlank und stromlinienförmig sind. Der Hauptkörper besteht aus mattem Kunststoff, der sofort staubig wird, aber Dreame gleicht das mit sieben Zubehörteilen im Lieferumfang aus, einschließlich zweier „Köpfe", wenn man so will. Leider ist keiner von ihnen besonders gut für Teppiche geeignet, aber die Vielfalt des Zubehörs ist dennoch lobenswert.

Beide Köpfe verfügen zudem über „CelesTect LED", was bedeutet, dass zwei helle Lichter den Boden vor dir beleuchten und es dir erleichtern, Schmutz und Staub in allen Lichtverhältnissen zu sehen. Es ist eine kleine Ergänzung, aber eine, die wir in unserem Roborock-Test gelobt haben, und deshalb tun wir es hier wieder.

Insgesamt liefert Dreame fast alles, was man erwarten würde: zuverlässige Saugkraft, die bereits erwähnten LED-Lichter, viel Zubehör im Lieferumfang, einen funktionalen Standfuß (der tatsächlich im Lieferumfang enthalten ist, anstatt dass man ihn wie bei Dyson extra kaufen muss), sowie einen angemessenen Geräuschpegel von etwa 55 dB in unserem Test.

Es gibt jedoch eine kleine Ärgerlichkeit: Obwohl Dreame einen Standfuß mitliefert, handelt es sich nicht um eine Ladestation, da du den Netzstecker manuell anschließen musst, um das Gerät aufzuladen. Das bedeutet, dass man den Z30 oft greift, nur um festzustellen, dass der Akku fast leer ist - was extrem frustrierend ist, da es nicht viel Aufwand gewesen wäre, eine Lademöglichkeit direkt in den Standfuß zu integrieren.

Trotzdem ist er leichter zu reinigen und zu warten als ein Dyson, und in Kombination mit den anderen Faktoren festigt der Z30 Dreames Ruf als ernstzunehmender Gegner der etablierten Riesen.