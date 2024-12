Dreame L40 Ultra

Wir haben etliche Produkte von Dreame getestet und waren mit fast allen zufrieden. Es ist nicht einfach zu sagen, ob wir Ecovacs, Roborock oder Dreame empfehlen würden – es hängt erstaunlich stark vom konkreten Angebot ab oder davon, welches App-Ökosystem man bereits nutzt.

Was wir sagen können, ist, dass die L40 Ultra nur die Reihe der grundsoliden automatisierten Reinigungsprodukte fortsetzt, die Dreame uns in den letzten Jahren vorgestellt hat, und sie unterstreicht auch, dass sie ihren festen Platz unter den begehrtesten Herstellern wirklich verdient haben.

In erster Linie ist der L40 Ultra aber eine Kombination aus Größen, die wir mittlerweile schon sehr gut kennen. Ein kreisförmiger Roboter mit einem LiDAR-System an der Vorderseite verlässt seinen Stand, in dem sowohl sauberes als auch schmutziges Waschwasser untergebracht ist, und dank einer rotierenden Bürste, einem Wischmopp und einem Auslass darunter kann er Böden sowohl saugen als auch wischen und bei Bedarf das Wasser wechseln - all das können Sie live über eine spezielle App verfolgen.

Wie wir bereits geschrieben haben, ist es innerhalb dieses Rahmens, in dem das L40 Ultra liefert. Die Saugleistung beträgt satte 11.000 Pa, was zweifellos zu den stärksten in der Branche gehört, wenn nicht sogar zu den stärksten. Es klingt nach einer unbedeutenden Zahl, aber sie manifestiert sich ganz direkt darin, wie sehr man sich auf den Staubsauger verlassen kann, und hier lieferte der L40 Ultra wie nur wenige andere. Die Tanks auf dem Ständer fassen außerdem 4,5 Liter sauberes Wasser und 4 Liter schmutziges Wasser, was auch viel größer ist, und unser höchster gemessener Geräuschpegel lag bei 68 Dezibel im Max+-Modus, der zu den leisesten gehört, die wir getestet haben.

Auf der Rückseite befinden sich zwei rotierende Wischmopps, die recht gut funktionieren, und es gibt auch eine rotierende Bürste, die auf einem Arm sitzt, der ausschwenkt, wenn der Staubsauger einer Leiste folgen muss oder einfach an der Wand entlang. Auch hier funktioniert alles einwandfrei und es ist schwer, sich darüber zu beschweren. Ich möchte jedoch noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht sehr intuitiv erscheint, dass das Gerät selbst... naja, kreisförmig. Der Bürstenkopf erleichtert dem L40 Ultra die Reinigung entlang von Leisten, ja, aber wäre es nicht einfacher, wenn der gesamte Staubsauger quadratisch wäre? Darüber hinaus schränkt es ein, wohin der L40 Ultra fahren kann, wenn sich der LiDAR auf einer Erhöhung befindet. Insbesondere bei uns zu Hause hätte es unter das Sofa greifen können, wenn es nicht da gewesen wäre, oder auf eine andere Weise installiert worden sein.

Ich kritisiere jedoch genau das gleiche Framework, das in etwa 95 % aller Modelle auf diesem Markt zu existieren scheint, und wenn Sie sich dafür entscheiden, nachsichtiger zu sein, ist der neueste Roboterstaubsauger von Dream extrem scharf, daran führt kein Weg vorbei. Obwohl zwischen den Generationen nicht viel passiert, ist der Effekt verblüffend, die App funktioniert einwandfrei und intuitiv und ist so nah wie vollständig wartungsfrei, wie es nur geht.

Es ist nicht billig, und das Problem entsteht, weil Sie jetzt einen Ecovacs X2 Omni für viel weniger als zuvor kaufen können. Es sollte jedoch gesagt werden, dass es billiger ist als das innovativere S8 MaxV Ultra von Roborock, also ist es ein bisschen dazwischen.

Aber es kann empfohlen werden, und die Wirkung ist da. Dreame hat sich wieder einmal seinen Platz verdient, und der L40 Ultra zementiert nur noch mehr, dass er dort ist, wo er ist, weil er jedes Mal liefert.