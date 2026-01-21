Zuerst bekamen wir die typische Dyson-Form; Kabellos, ohne Staubbeutel und relativ reibungslos zu bedienen. Das war an sich schon eine Revolution, die die schnelle Reinigung nur erleichtert und effizienter gemacht hat, aber natürlich steht unsere dynamische Realität nie still, sodass das Bodenwaschen schnell in derselben zentralen Form umgesetzt wurde. Heute, wenn Sie etwas abenteuerlustig sind, können Sie Staubsauger kaufen, die auch einen Wassertank, einen Bodenmopp und eine Ladestation haben, sodass Sie gleichzeitig staubsaugen und den Boden wischen können.

Dreame waren offensichtlich der Meinung, dass sie das in dieselbe Richtung weiterentwickeln könnten, also sagen sie, dass der neue Dreame H15 Mix wirklich "7-in-1" ist, was bedeutet, dass es sieben separate Funktionen gibt, die alle von einem einzigen 400-Watt-Motor betrieben werden, der mit demselben 5000-mAh-Akku betrieben wird.

Die Idee ist einfach: Der eigentliche Motor ist abnehmbar und kann sowohl in den Staubsauger selbst eingesetzt werden, der austauschbare "Münder" hat, als auch in eine komplett separate Einheit mit einem dazugehörigen Bodenreiniger und sogar in einen kleinen separaten Staubsauger mit flexiblem Schlauch, der perfekt zum Reinigen Ihres Autos ist. Dreame selbst nennt es ein "Reinigungszentrum", was vielleicht ein Beispiel für Marketingsprache ist, die die tatsächliche Funktionalität und Kapazität des Produkts genau widerspiegelt.

Als Staubsauger ist der H15 Mix ziemlich zuverlässig. Wir sprechen von 23.000 Pa, etwa 75 Minuten Nutzung mit einer einzigen Ladung, einer steinfesten Basis, die gleichmäßig lädt, und einer Ladezeit von etwa vier Stunden. Nichts Neues unter der Sonne, aber definitiv wettbewerbsfähig. Außerdem können Staubsauger und Fußreiniger von derselben Basis verwendet werden, da man die verschiedenen Düsen in kleinen Haltern "parken" kann.

Wenn du den Boden waschen musst, geschieht das ebenfalls nach Vorschrift. Es gibt eine Reihe von Technologien, die verhindern, dass sich Haare ansammeln – wobei Dreame dies "TangleCut 2.0" genannt hat – gibt es "GapFree AI-DescendReach", einen kleinen Roboterarm, der verhindert, dass Staub und Schmutz nach vorne gedrückt werden, wenn man darüber rollt, und in der Basis befindet sich "ThermoTub", was bedeutet, dass es mit 100 Grad heißem Wasser über der Bürste gereinigt und bei 90 Grad getrocknet wird, um das zu verhindern die Ansammlung von Schmutz und Schimmel.

Dennoch haben Sie immer noch das gleiche Problem, auf das alle Bodenreiniger dieser Art stoßen. Wenn Sie das schmutzige Wasser nach nahezu jeder Bodenreinigung nicht ausleeren, bildet sich relativ schnell Schimmel im Aquarium selbst. Das ist nicht überraschend, denn es ist feucht, schmutzig, es gibt sogar Lebensmittelrückstände, und es ist nicht immer angenehm, Schimmel vom Filter zu entfernen und das ziemlich unangenehme Waschwasser zu entleeren, weil man den Boden in Eile gewaschen und vor einer Woche nicht sofort gereinigt hat.

Allerdings erlaubt es dem H15 Mix, zuerst den Boden zu saugen und ihn dann ohne großen Aufwand zu waschen, und so wurde es diesmal hauptsächlich getestet, obwohl der Bodenreiniger technisch gesehen auch saugt.

Der Wechsel zwischen dem kleinen Autostaubsauger mit flexiblem Schlauch, Bodenreiniger und Staubsaugereinheit ist gelinde gesagt eine echte Freude, und obwohl der Preis hoch ist, etwa 800 £, war ich tatsächlich überrascht, dass man nicht mehr zahlt, wenn man bedenkt, dass ein Dyson V15 Detect immer noch etwa 480 £ kostet.

Das Dreame H15 Mix schafft es wirklich, dir ein überzeugendes All-in-One-Set zu bieten, das von allem ein bisschen kann. Die einzige wirkliche Beschwerde – abgesehen von der erhöhten Wartung – ist, dass Dreame noch nicht ganz herausgefunden hat, wie man eine ästhetisch ansprechende Basis entwirft, die alle Accessoires aufnehmen kann, die sie Ihnen verkaufen wollen. Ja, es gibt Platz für einige, aber so ein H15 Mix ist in der Praxis etwas chaotisch zum Auspacken, Lagern und Verwalten, also würde vielleicht eine Art vergrößerte Basis mehr Platz einnehmen, ja, aber es würde auch helfen, alles zusammenzuhalten.

Dennoch ist es schwer, die Funktionalität und Zuverlässigkeit dieser Ausrüstung zu bestreiten, und Dreame liefert in dieser Hinsicht weiterhin ab.