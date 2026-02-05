Dreame Aqua10 UltraRoller

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir Dreames Matrix10 Ultra getestet, ein Flaggschiff-Modell, das dank bahnbrechender neuer Technologie, die den gesamten Markt vorantreibt, wirklich beeindruckt, für die man aber definitiv bezahlt. Allerdings hatte der Start auch den Effekt, dass Dreames Produktportfolio noch verwirrender wurde.

Jetzt haben Sie die Matrix10, das bestehende Flaggschiff X50 Ultra und die Aqua10; drei Produkte, die offenbar jeweils eigene Serien repräsentieren, aber beide besondere Merkmale und Ähnlichkeiten aufweisen.

Heute schauen wir uns den Aqua10 Ultra Roller an, und obwohl der Name und die konzeptionelle Produktlinie von Dreame wirklich eine Übersicht vertragen könnten, lässt sich nicht leugnen, dass der chinesische Hersteller die Grundlagen beim Design eines Roboterstaubsaugers wirklich im Griff hat.

Okay, wie ist der Aqua10 Ultra Roller? Er wiegt 5,8 Kilogramm, verfügt über eine beherrschende Saugkraft von 30.000 Pa, ist mit Dreames LiDAR-System ausgestattet, das aus KI-Kameras, 3D-ToF-Sensoren und mehr besteht, um bessere Scans und Solide-Objekterkennung zu gewährleisten, und kann Hindernisse (wie Türrahmen oder Fußleisten) bis zu 8 Zentimeter Höhe überwinden.

Er ist daher in jeder Hinsicht wettbewerbsfähig und wird derzeit zu einem Preis von etwa 1.100 Pfund zu einem etwas niedrigeren Preis eingeführt als einige der, gelinde gesagt, gigantische Flaggschiffe. Der Matrix10 Ultra ist beeindruckend, aber er kostet auch mehr als doppelt so viel, und man bekommt nicht doppelt so viel Leistung...

Was den Aqua10 Ultra besonders vom X50 Ultra unterscheidet, ist, dass er stärker auf das Waschen des Bodens ausgerichtet ist. Es kann etwa vier Liter in der Basisstation aufnehmen, außerdem ungefähr die gleiche Menge Wasser an Bord aufnehmen und mit 100-Grad-Warmwasserreinigung desinfizieren und langfristig den Wartungsaufwand reduzieren.

Darunter findest du jedoch keine zwei rotierenden Wischpads, sondern eine einzelne Rolle, einen "AqualRoll", der sich seitlich unter der gesamten Einheit ausstreckt. Dieser erhält eine kontinuierliche Wasserzufuhr aus dem Tank und dreht sich mit höheren Drehzahlen und schärferem Schrubben als die genannten Pads. Das Ergebnis ist ganz klar: ein besseres Ergebnis. Das gilt besonders für hartnäckigere Flecken, denn es ist offensichtlich, dass der AqualRoll tiefer geht und mehr "schrubbt".

Nein, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem ein Roboterstaubsauger eine richtige Bodenreinigung vollständig ersetzen kann, bei der menschliche Hände mit einem Bodenwischmopp den Boden richtig schrubben. Aber der Aqua10 macht einen besseren Job als der durchschnittliche Roboterstaubsauger und das zu einem ziemlich vernünftigen Preis.

Dies wird kombiniert mit der Tatsache, dass Dreame weiterhin eines der besten App-Ökosysteme hat, das sowohl gut gestaltet als auch reaktionsschnell ist. Es sollte jedoch auch gesagt werden, dass man unter den etablierten Anbietern auf dem Markt keine schlechte oder unoptimierte App finden wird. Ecovacs, Roborock und sogar DJI Home funktionieren ziemlich gut.

Die einzige wirkliche Beschwerde ist, dass eine zentrale "Roller" Haare relativ schnell aufwickelt, aber sie lässt sich auch leicht entfernen, sodass verhedderte Haare entfernt werden können. Das bedeutet zwar etwas mehr Wartung, aber abgesehen davon ist dies einer der besten Roboterstaubsauger, die man für etwa 1.000 Pfund bekommen kann – wenn Sie also etwas aus der mittleren Preisklasse suchen, wird der Aqua10 Ultra sehr empfohlen.