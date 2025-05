HQ

Vor knapp einem Jahr haben wir uns unseren allerersten Mähroboter, den wilden A1 von Dreame, genauer angesehen, konnten ihn aber aufgrund der recht spezifischen Optionen, die unbedingt vorhanden sein müssen, um einen kritischeren Blick auf ein solches Produkt zu werfen, nicht bewerten.

Viel einfacher ausgedrückt; Wir hatten keinen Zugang zu einem Rasen in der richtigen Größe und unter den richtigen Bedingungen, aber das ist dieses Mal bei seinem direkten Nachfolger, dem A2, nicht der Fall, der gerade zu einem verrückten Preis von über 2.000 Pfund auf den Markt gekommen ist.

Aus diesem Grund haben wir keinen Testbericht, auf den wir zurückgreifen oder den wir vergleichen können, aber es ist eine ziemlich deutliche Verbesserung gegenüber dem A1, von dem wir bereits im Jahr 2024 einen positiven ersten Eindruck gewonnen haben.

Zunächst einmal ist das Modell kleiner, viel kleiner. Er ist immer noch groß und schwer, machen Sie keinen Fehler und ist nicht dafür ausgelegt, herumgehoben zu werden, aber es ist immer noch beeindruckend, dass sie Platz für die neuen EdgeMaster Schneidmesser (dazu kommen wir noch) und all die anderen Spielereien geschaffen haben, die diesen Mäher zu einem hochmodernen Mähroboter in einer Form machen, die aussieht, als hätte er gut 30 % seiner Länge verloren.

Er wiegt etwas mehr als 16 Kilogramm und wird wie der A1 in einer Ladestation geparkt, und wie beim A1 müssen Sie kein sperriges Kabel vergraben, das dem Mäher hilft, die äußere Grenze der Fläche zu definieren, die er abdecken muss. Er ist IPX6-zertifiziert, so dass er Regen, Wind und Wetter problemlos standhält. Insgesamt gibt es an der Konstruktion nicht viel zu meckern; Selbst der Geräuschpegel wird mit etwa 50 Dezibel gemessen, so dass die Nachbarn nicht geweckt werden.

Er ist über die ziemlich nette Dreame -App eingerichtet, die wir von den Staubsaugerrobotern gut kennen, und mäht tatsächlich in der gleichen U-Form wie dieselben Staubsauger, es ist eine schöne, einheitliche Art, den Garten zu pflegen, und selbst wenn Sie Steigungen haben, kann er bis zu 50 Grad bewältigen, was zwar nicht steil ist, aber ermöglicht es dem A2, verschiedene Arten von Gärten zu pflegen und nicht nur die festen Briefmarken, die im Pressematerial erscheinen.

In vielerlei Hinsicht funktioniert der A2 genau wie ein X50 Ultra, er läuft mit 15 % Akku zurück zu seiner Dockingstation, er verwendet ein 3D-LiDAR-System obendrauf, um bis zu 70 Meter weit zu schauen und 360 Grad um sich herum zu orientieren, und hat sogar eine 1080p-HDR-Kamera installiert, damit er Objekte auf dem Rasen sehen oder Sie einfach nur Ihre Kinder ausspionieren lässt, während sie spielen. Wie der Staubsauger merkt auch der A2, wenn es verschiedene Abschnitte gibt und nimmt beim ersten Scan eine Voreinteilung über Dual Fusion vor, die Sie dann selbst korrigieren können, und insgesamt kann er über 3.000 Quadratmeter Rasen abdecken, indem er diese Abschnitte einzeln nimmt.

Wie funktioniert das alles? Ohne allzu viel Kontext, da wir diese Mäher erst jetzt tatsächlich testen konnten, ist es eine der größten Geek-Erfahrungen, dem A2 dabei zuzusehen, wie er über ein paar Tage hinweg den ziemlich großen Rasen meiner Mutter bekämpft, der im letzten Jahr krankheitsbedingt wild und ungepflegt gewachsen ist. Ja, die Schnitthöhe beträgt nur zwischen 3 und 7 Zentimetern, man kann es also nicht so einstellen, dass es einen Dschungel abrasiert, aber über 24 Stunden hat es sich um diese rund 800 Quadratmeter ziemlich überzeugend gekümmert, und das neue EdgeMaster -System hat sogar bestimmte Wege erkannt und sich für einen engeren "Schnitt" parallel zu ihnen bewegt - und das ohne jegliche Einmischung von uns. Wir haben nicht allzu viel Wert auf alle KI-Funktionen gelegt, mit denen Dreame prahlt, aber um ehrlich zu sein, um Jeremy Clarkson zu zitieren; "Man wandert nicht umher, wie es das macht, was es tut, man staunt nur über die Tatsache, dass es alles kann." Der A2 ist nicht nur deshalb zu empfehlen, weil er einen ziemlich verwilderten Rasen abrasieren kann, sondern er ist zu empfehlen, weil dies ohne jegliche Erfahrung mit Mährobotern, ohne vorherige Vorbereitung des Rasens und ohne jegliche Art von Wartung oder Fehlerbehebung geschah. Es ist teuer, zu teuer, um die Gartenpflege zu revolutionieren, aber die Technologie, dieDreame entwickelt wurde, ist wirklich eine Klasse für sich.