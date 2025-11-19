Dragon's Dogma 2 erreicht vier Millionen verkaufte Exemplare – Meilenstein

HQ

Capcom feiert in letzter Zeit großen Erfolg mit vielen seiner größten Franchises, wobei Resident Evil wie erwartet der Riese der Reihe ist, aber auch Monster Hunter floriert, Devil May Cry in jüngsten Aufschwüngen verzeichnet, Street Fighter weiterhin fröhlich vorankommt und Dragon's Dogma sogar weiterhin ein Publikum findet.

Was das letztere Spiel betrifft, erwähnen wir das, weil Capcom kürzlich bestätigt hat, dass Dragon's Dogma 2 inzwischen mehr als vier Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat. Der Meilenstein wurde am 5. November erreicht, wobei Capcom dies in einem Social-Media-Post bestätigte, der Folgendes erklärt.

"Danke an die 4 Millionen Erweckten weltweit! Wir sind dankbar, die immersive Fantasiewelt von Dragon's Dogma 2 mit euch allen teilen zu dürfen, in der Freiheit und Abenteuer auf uns warten."

Diese zusätzliche Million wurde seit Mitte 2024 erreicht, denn Ende Mai 2025 wurde angegeben, dass drei Millionen Exemplare des Spiels verkauft wurden – eine Leistung, die nur wenige Monate nach seiner Ankunft erfolgte.

Wenn du Dragon's Dogma 2 noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere spezielle Rezension des Spiels.