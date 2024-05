Dragon's Dogma 2 verkaufte drei Millionen Exemplare in nur zwei Monaten

HQ

Obwohl sie am Tag der Veröffentlichung von Kontroversen überschattet wurden, sind sowohl die Spieler als auch Capcom weiter gereist und haben in der Welt von Dragon's Dogma 2 gedeihen können. Die Fortsetzung wurde sehr gut aufgenommen und ist auch heute noch ein starker Anwärter auf das Spiel des Jahres. Und Capcom hat allen Grund , weiter zu feiern.

Es gab viele, die sich in den letzten zwei Monaten als Auferstandene auf die Mission begeben haben. Laut Capcom haben mehr als drei Millionen Spieler Abenteuer in Dragon's Dogma 2 erlebt (oder leben immer noch), und wenn sich einige Gerüchte bestätigen, werden wir in Zukunft eine Erweiterung haben.