HQ

Wenn man über Dragon's Dogma 2 spricht, muss man zunächst über ein Abenteuer sprechen, das sogar älter ist als das Original, denn vor Capcoms und Hideaki Itsunos Arbeit aus dem Jahr 2012 wurden wir Zeugen der Veröffentlichung von The Elder Scrolls V: Skyrim, einem Spiel, das das Rollenspiel- und Abenteuergenre für die breite Öffentlichkeit vollständig öffnete, noch mehr als sein Vorgänger Oblivion. Einen der besten Titel für die siebte Generation, bereits erreicht hatte.

Aber Dragon's Dogma war ganz anders, denn es war ein Spiel, das westliche Fantasy emulierte, aber es wurde fast vollständig von einem japanischen Team entwickelt, und es übernahm viele der Manierismen von JRPGs und wandte sie auf seinen actionorientierteren Ansatz an, was diesem Titel einen einzigartigen Charakter verlieh, einen Charakter, der bis Dragon's Dogma 2 beibehalten wurde. die nach einem Jahrzehnt des Wartens zu uns kommt.

Ich habe über Skyrim gesprochen, denn die Wahrheit ist, dass das beste Kompliment, das ich über Dragon's Dogma 2 machen kann, ist, dass ich die gleichen Gefühle der Neugier, des Staunens und des Wunsches, weiter zu erkunden, verspürte, als ich mich zum ersten Mal in die kalten Länder von Bethesda wagte.

Werbung:

Interessanterweise beginnt die Geschichte von Dragon's Dogma 2 so, wie es diese Geschichten oft tun: in einem Gefängnis. Hier arbeitet unsere Figur, ein mysteriöses Individuum, das sein Gedächtnis verloren hat, in einem erzwungenen Ausgrabungslager, bis ein Monsterangriff ihn zur Flucht veranlasst und ein mysteriöser Fremder ihm offenbart, dass er derArisen Auserwählte des Drachen ist, und ihn drängt, sein Schicksal in der Welt zu suchen. Er muss gegen das Schicksal kämpfen, und um dies zu tun, muss er sich auf den Weg in das Königreich Vermund machen, wo er nicht nur versucht, seine Erinnerungen wiederzuerlangen, bevor er zum Arisen wurde, sondern auch in eine komplexe politische Verschwörung verwickelt wird, bei der es darum geht, einen falschen Herrscher zu stürzen und einen neuen Krieg zwischen zwei benachbarten Königreichen zu verhindern.

Ich möchte hier nicht zu sehr darauf eingehen, da es bereits gemeinfrei ist, aber der Charaktereditor, der vor der Veröffentlichung des Spiels vorgestellt wurde, ist ein absoluter Gigant. Der Grad der Charakteranpassung ermöglicht es dir, aus buchstäblich Millionen von Kombinationen zu wählen, und du könntest (mit der Zeit) dein Gesicht bis ins kleinste Detail nachbilden und es genau auf deinen Charakter im Spiel übertragen. Eine Figur, die übrigens in den Filmszenen auftaucht, wenn du dem Spiel also eine persönliche Note verleihen möchtest, lohnt es sich, dich hier zu unterhalten. Und das Gleiche gilt für deinen Pawn Begleiter, denn er wird derjenige sein, der sich zwischen den Welten der Spieler bewegt und mit Schätzen und Belohnungen beladen zurückkommt, indem er anderen hilft.

Abgesehen davon muss unser Charakter eine lange Straße zurücklegen, die von allen möglichen Kreaturen und Banditen bevölkert ist, während er Quests und Besorgungen erfüllt, die das Dorf braucht.

Werbung:

Aber obwohl das Schicksal des Arisen und damit des Spielers das der wichtigsten Person auf dieser Welt ist, hat der Auserwählte immer eine kleine Gruppe von Gefährten, die während des Abenteuers Pawns rotieren, um ihm mit absoluter Loyalität zu helfen und zu dienen. Dein Charakter erstellt ein Pawn, das du anpassen kannst, und du musst sie verbessern, indem du ihre Klasse und ihren Kampfstil abwechslein an deinen eigenen anpasst. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Team zu bilden, das so viele Eventualitäten wie möglich erfüllt, sei es durch Heilung, Fernkampfangriffe, Magie oder sogar Nahkampf. Glücklicherweise sind Pawns im Gegensatz zu den meisten "Gefährten" in anderen Einzelspieler-Titeln nie ein Hindernis, und du wirst es oft zu schätzen wissen, wenn sie auf Objekte in der Nähe auf der Karte hinweisen oder dich direkt zum Missionsziel führen, das sie bereits kennen, weil sie es "in ihrer Welt" abgeschlossen haben.

Haben Sie jemals ein definierteres Steak gesehen, wenn es in einem Videospiel zubereitet wurde?

Feinde sind zwar im Allgemeinen keine große Herausforderung, wenn man ihnen isoliert begegnet, aber wenn sie immer zahlreicher werden, kann es sehr schnell kompliziert werden. Es gibt viele große Monster, die du besiegen kannst, um wertvolle Erfahrung, Gold und Ausrüstungs-Upgrade-Materialien zu erhalten, und wenn du keine Fähigkeit, keinen Zauber oder keine Waffe hast, die dazu passt, kann der Kampf zur Hölle werden. Und es gibt keine Speicherplätze: Entweder man wiederholt oder man gibt auf, es gibt keine anderen Optionen.

Der Arisen ist berufen, der Herrscher des Volkes zu sein, und dafür müsst ihr das Volk für euch gewinnen. Es geht nicht nur darum, den Drachen zu töten, sondern auch darum, der Bevölkerung bei ihren tausendundeinen Problemen zu helfen, die von der Suche nach Zutaten bis hin zu Eskortmissionen reichen, bis hin zum Lehren, wie man einen Elfen erschießt, der sein Gefühl verloren hat, einer Frau zu helfen, deren Mann nur auf dem Platz herumlungert, einen entlaufenen Jüngling zu finden oder einem Ferid (der anderen spielbaren Rasse neben den Menschen) zu helfen, der um jeden Preis ein Juwel ergattern muss um seinen Gläubigern aus dem Weg zu gehen. Es sind diese Quests und der bloße Akt des Wanderns auf dieser gigantischen Karte zwischen den Reichen von Vermund oder Battahl, die Dragon's Dogma 2 als Ganzes am meisten glänzt. Jeder Weg, jeder Wald, jedes Wäldchen, jeder Hügel, jede Klippe oder jede Höhle ist vollgepackt mit Dingen, die es zu tun gilt, Beute, die es zu plündern gilt, und Feinden, die es zu besiegen gilt. Selbst auf der tiefsten Ebene kann es in irgendeiner Weise mit zukünftigen Quests verbunden sein oder dich dazu bringen, Geheimnisse zu entdecken, zum Beispiel über geheime Berufungstechniken. Kurz gesagt, es ist der Ausdruck von purem Abenteuer.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat Capcom es geschafft, eine Welt zu erschaffen, die so schön, detailliert und gut gestaltet ist, dass man nie das Gefühl haben wird, dass zwei Pfade gleich aussehen, denn auch jedes Gebiet hat seine eigene Flora, Materialien zum Sammeln und einheimische Monster. Ein kleines Detail wie Gras, das sich im Wind wiegt, ist ein visuelles Spektakel.

Eine weitere seiner guten Momente und Stärken ist der Tag-Nacht-Zyklus, denn während es tagsüber angenehm ist, durch die Welt zu wandern, wird nachts alles totendunkel. Selbst mit einer Taschenlampe (und Vorsicht, denn der Ölvorrat ist begrenzt) kann man kaum ein paar Meter um sich herum sehen, und die Feinde, die nachts auftauchen, sind viel gefährlicher. In der Dunkelheit eines Waldes kannst du die wahre Spannung des Spiels wirklich spüren, wenn du dich einer Horde von Goblins oder einem Oger stellen musst, der dich in der Dunkelheit gnadenlos verprügelt, und du musst vor Angst fliehen und beten, um einen erleuchteten Ort oder ein Dorf zu finden, in dem du Zuflucht suchen kannst, bevor du stirbst.

Aber so großartig das alles auch ist und so viel es buchstäblich Dutzende von Stunden Gameplay und kilometerlange Karten zu entdecken und zu finden gibt, all das kann auseinanderfallen, wenn der Rest der Systeme nicht funktioniert. Es ist mir immer noch nicht ganz klar, ob dieser Ansatz des Beobachtens und Entdeckens, den sie in Dragon's Dogma 2 gewählt haben, am besten zu einer völlig offenen Welt passt, in der die Beteiligung und Interaktion der Spieler das Wichtigste ist.

Jedes Missionsziel erfordert fast die gesamte Beteiligung des Spielers. Es gibt kein Leitsystem, das Ziel erscheint nicht direkt auf der Karte oder an einem bestimmten Ort, zu dem Sie einfach mit einem großen Symbol gehen, das markiert, wo Sie suchen oder interagieren müssen. Nein, hier muss man sich von Neugier leiten lassen und in handschriftlichen Gesprächen oder Missionsführern auf alle Details achten, um diese zu finden und zu erfüllen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn zum einen gibt es einem das Gefühl, voll und ganz in die Erzählung involviert zu sein. Aber auf der anderen Seite verlässt es sich auch zu sehr darauf, dass Ereignisse wie geplant ablaufen, und hier kommen die Probleme ins Spiel. Zum Beispiel kann man 20 Minuten damit verbringen, einen Raum zu durchsuchen, um nach einem Hinweis auf ein Ziel zu suchen, und es stellt sich heraus, dass alles davon abhing, eine bestimmte Wand zu drücken, an der sich ein geheimer Raum befand. Aber natürlich gab es keine Anzeichen für irgendeine Art von Interaktion mit dieser Mauer und es gab kein vorheriges Beispiel, um dieses System zu verstehen. Es ist leicht, dass diese Designentscheidungen den Spieler aus der Fassung bringen, und im Laufe des Spiels könnte man sogar denken, dass es sich um einen technischen Fehler handelt, weil man einfach nicht versteht, was sie zu vermitteln versuchen.

Und hier wackelt dieses wunderbare Kartenhaus am meisten, denn das andere große Problem ist die künstliche Intelligenz der Nicht-Spieler-Charaktere, die wirklich schrecklich ist. Die meisten der angeblich tausend NPCs scheinen einfach nur herumzuirren und nicht viel anderes zu tun, außer ihren Zweck in einer Quest oder Geschichte zur richtigen Zeit zu erfüllen, und manchmal hängt es einfach vom Glück ab, ob diese Quest-Begegnung stattfindet oder nicht.

Das Verhalten der Figuren wird so unberechenbar, dass es sogar dem widerspricht, was sie selbst behaupten. Die Gefängniswärter sind besonders dumm, und ich hätte fast den Controller aus dem Fenster geworfen, als sie mich grundlos einsperrten und ich eine exorbitante Summe bezahlen musste, für die ich Stunden gebraucht hatte, um meine Ausrüstung aufzurüsten, damit ich rauskommen und weitermachen konnte. Ich könnte es verstehen, wenn es daran liegt, dass ich nicht dort sein sollte, aber es ist einfach eine unberechenbare und verwirrende KI, die es sehr schwer macht, das Spiel zu genießen.

Der technische Aspekt ist auch nichts, worin Dragon's Dogma 2 sich auszeichnet. Die übertriebene Bewegungsunschärfe, ein Makel, den ich bei meinen ersten Eindrücken vor Monaten bemerkt habe, ist hier immer noch sehr präsent, und es kann sogar schmerzhaft sein, zu sehen, dass bei so vielen schönen Details im Spiel alles durch die wunderschönen Landschaften, die Capcom geschaffen hat, verwischt wird.

Alles in allem denke ich, dass Dragon's Dogma 2 ein großartiges Angebot für das RPG-Genre ist und ein Titel, der viele seiner Versprechen von großartigen Abenteuern für die Spieler einlöst. Aber trotz seiner vielen guten Dinge, seiner interessanten Geschichte und des wunderbaren Gefühls, ein wirklich ungewöhnliches Abenteuer zu erkunden und zu erleben, hat das Spiel diese technischen Probleme, die es nicht schaffen, ein Produkt zu liefern, das so abgerundet ist, wie es sein könnte. Ich vertraue darauf, dass viele seiner Unzulänglichkeiten mit der Zeit behoben werden können, und ich hoffe, dass ich dann zurückkehren kann, um seine Welt vollständig zu erkunden, von der ich weiß, dass ich vieles unentdeckt gelassen habe.