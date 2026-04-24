HQ

Heute früher berichteten wir in den Nachrichten, dass die Vereinigten Staaten angeblich unzufrieden mit dem Vereinigten Königreich und Spaniens mangelnder Unterstützung für seinen Krieg im Nahen Osten seien, so sehr, dass sie erwägen, die Länder aus der NATO auszuschließen und sogar ihre Haltung zum britischen Anspruch auf das Falklandgebiet zu überdenken.

Zu diesem Zweck hat Downing Street nun eine Antwort herausgegeben, wobei ein Vertreter von Nr. 10 BBC News mitteilte, dass die Souveränität der Falklandinseln "beim Vereinigten Königreich liegt", da es vollständig im Recht der Bewohner der Inseln liegt, ihre Nationalität zu bestimmen.

"Die Falklandinseln haben mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, ein britisches Überseeterritorium zu bleiben, und wir haben immer das Recht der Inselbewohner auf Selbstbestimmung und die Tatsache unterstützt, dass die Souveränität beim Vereinigten Königreich liegt.

"Wir haben diese Position zuvor klar und konsequent gegenüber aufeinanderfolgenden US-Regierungen geäußert, und daran wird sich nichts ändern."

All dies geschieht, während die Vereinigten Staaten behaupten, eine Verlängerung des Waffenstillstands im Nahen Osten zu wollen und weiterhin auf Frieden hoffen, während sie gleichzeitig angeblich Verbündeten drohen, weil sie ihren Teil nicht "tun".