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Die Vereinigten Staaten erwägen, einige NATO-Verbündete, hauptsächlich Spanien und Großbritannien, zu bestrafen, weil sie die USA im Krieg gegen den Iran nicht unterstützt haben, so eine interne Pentagon-E-Mail, die von Reuters berichtet wurde. Dies würde die Aussetzung Spaniens aus der NATO und die Überprüfung der US-diplomatischen Unterstützung für die Falklandinseln (Malvinas), ein britisches Überseeterritorium in der Nähe Argentiniens, umfassen.

Spanien lehnte den Krieg im Iran offen ab und verweigerte die Nutzung der amerikanischen Luftwaffenstützpunkte auf spanischem Boden, Rota und Morón, zum Angriff auf den Iran. Das Vereinigte Königreich verweigerte den USA zunächst zudem die Nutzung ihrer Luftwaffenstützpunkte zum Angriff auf den Iran, erlaubte ihnen später jedoch, sie nur noch für Verteidigungsmissionen gegen mögliche Vergeltungsangriffe aus dem Iran einzusetzen.

Die Vereinigten Staaten sind frustriert über Länder, die sich geweigert haben, ihnen im Krieg gegen den Iran zu helfen, und erklären, dass die Gewährung von Zugangs-, Basis- und Überflugrechten ("ABO") die "absolute Grundlage für die NATO" sei. Die Aussetzung Spaniens aus dem Bündnis hätte begrenzte militärische Auswirkungen, aber symbolische Auswirkungen, heißt es im Dokument, aber es wurde nicht festgelegt, wie sie dies tun würden, da es möglicherweise keinen bestehenden Mechanismus bei der NATO gibt, um ein Land zu "suspendieren".

Pentagon-Pressesprecher Kingsley Wilson sagte auf Nachfrage von Reuters nach der E-Mail, sie würden sich zu internen Beratungen nicht äußern, aber "glaubwürdige" Optionen in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass ihre Verbündeten "nicht mehr nur ein Papiertiger sind und ihren Teil beitragen", und dass "trotz allem, was die Vereinigten Staaten für unsere NATO-Verbündeten getan haben, sie nicht für uns da waren".