HQ

Obwohl in Islamabad diplomatische Kontakte zwischen iranischen und US-Delegationen stattfinden, die von der pakistanischen Regierung vermittelt werden, zeigen die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und der Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormus keine Anzeichen einer Abschwächung.

Nach der heutigen Nachricht davon, dass Iran zwei Schiffe beschlagnahmt hatte, die versuchten, die Meerenge zu überqueren, gab die UK Maritime Trade Operations (UKMTO) eine Warnung bezüglich Angriffen auf drei Containerschiffe in der Meerenge heraus, ohne den Ursprung dieser Angriffe anzugeben. Reuters berichtet außerdem, dass Iran die Abfangung iranischer Schiffe auf hoher See durch die US-Marine im Rahmen seiner Blockade verurteilt hat, darunter ein riesiger Öltanker auf dem Weg nach Singapur, der am Dienstag im Indischen Ozean geentert wurde, kurz bevor die Friedensgespräche wieder aufgenommen wurden. Das iranische Außenministerium warf den Vereinigten Staaten "maritime Piraterie und Staatsterrorismus" vor.

US-Präsident Donald Trump gab am Dienstag eine Erklärung ab, in der er seine Pläne zur Bombardierung der iranischen Energieinfrastruktur zurückschraubte, während er eine Verlängerung des Waffenstillstands und die Wiederaufnahme einer neuen Runde diplomatischer Gespräche mit den Behörden der iranischen Revolutionsgarde in Pakistan ankündigte. In diesem Moment stiegen US-Aktienfutures, der Dollar schwankte, und die Ölpreise fielen am Mittwoch nach der Waffenstillstandserklärung unter 100 US-Dollar, obwohl die vorsichtig geplanten Friedensgespräche für Islamabad kurz vor dem Zusammenbruch standen.

Die erste Runde, vor 11 Tagen, endete mit einem Fehlschlag und entfachte erneut die Forderungen, Irans Atomprogramm abzubauen (oder zu zerstören). Die iranische Regierung behauptet, ihr Programm sei friedlich und habe das souveräne Recht, es als Unterzeichner des Atomwaffenwaffenabkommens fortzusetzen. Es fordert ein Kriegsende des Krieges, die Aufhebung der Sanktionen, Reparationen für Kriegsschäden und die Anerkennung seiner Kontrolle über die Meerenge.

Israel, die andere Hauptpartei im Konflikt, hat nicht geklärt, ob es dem Vorschlag folgen wird, den von seinem Verbündeten USA vorgeschlagenen Waffenstillstand zu verlängern, während es seine Invasion des Libanon unter dem Vorwand der Fortsetzung des Krieges mit der Hisbollah fortsetzen wird, trotz des letzte Woche vereinbarten Waffenstillstands. Mehr als 5.000 Zivilisten wurden in diesem Konflikt bereits getötet, und ein Ende der territorialen Ansprüche Israels sowie der Abzug aus dem Libanon sind eine der 'Sine qua non'-Bedingungen für Iran, einem Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten zuzustimmen.