Doom II dank Moddern mit Raytracing aufgerüstet

Raytracing, das in älteren Spielen implementiert wurde, führt oft zu einem absolut atemberaubenden Augenschmaus, wenn also jetzt eine Mod auf dem Weg zu Doom II ist, die genau das verspricht, dann ist es vielleicht kein Wunder, dass der Speichel unkontrolliert aus unseren Mundwinkeln tropft. Schließlich handelt es sich um eines der besten Spiele, die je in diesem Genre entwickelt wurden.

Die Mod, die von einer Person mit dem Spitznamen shirokii entwickelt wurde, verbessert die visuellen Elemente des Spiels erheblich. Dies liegt an den neuen, realistischeren Lichteffekten, Schatten und Reflexionen, die Doom II mit einer ganz neuen, bedrohlichen Atmosphäre bereichern, von der es in seiner ursprünglichen Version nur träumen konnte.

Es ist besonders beeindruckend zu sehen, wie das Licht mit der Umgebung interagiert und wie Projektile in Echtzeit Schatten werfen, es ist geradezu glückselig. Kurz gesagt, der Effekt ist verblüffend und erweckt das Spiel zum Leben, Sie können sich unten eine kurze Demonstration des Mods ansehen. Aber das Beste ist, dass Sie es sofort herunterladen und genießen können!

Doom II: Ray Traced hier herunterladen

Wie sieht das Ihrer Meinung nach aus, werden Sie testen?