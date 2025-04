Djokovic ist Monte-Carlo-Meister nach "schrecklicher Leistung", Alcaraz kommt zurück

HQ

Das Monte-Carlo-Masters ging am Mittwoch mit viel Spannung weiter, einschließlich des Ausscheidens von Novak Djokovic, der neben Alexander Zverev zwei topgesetzte Spieler ist, die nach nur einem Spiel bei dem mit 1.000 Punkten dotierten Sandplatzturnier ausscheiden. Der Serbe, der beim letzten Mal das Finale des Masters 1.000 in Miami erreicht hatte, verlor mit 3:6, 4:6 gegen den Chilenen Alejandro Tabilo, die Nummer 2 der Welt, der seine beiden Spiele gegen Djokovic gewonnen hat.

Es war auch ein großer Sieg für den 27-Jährigen, der zum ersten Mal seit letztem August wieder Siege auf Tour-Niveau in Folge verbuchen konnte. Tabilo wird in der dritten Runde, dem Achtelfinale, auf Grigor Dimitrov oder Valentin Vacherot treffen. Für Djokovic ist das eine große Enttäuschung, denn er sieht eine weitere Chance auf seinen 100. ATP-Titel schwinden. Es war eine überraschend schlechte Leistung, und er gab zu, dass er nicht erwartet hatte, so schlecht zu spielen. "Es ist ein schreckliches Gefühl, so zu spielen, und es tut mir leid für all die Leute, die das miterleben müssen", sagte er, aufgenommen auf ATP.com.

Wenig zuvor hatte Carlos Alcaraz die Fans fast schockiert, als er den ersten Satz gegen Francisco Cerundolo verlor. Der Spanier, die Nummer 2 der Welt, ist amtierender Champion in Roland Garros, ebenfalls auf Sand, hatte aber die letzten beiden Ausgaben des Turniers im Fürstentum verletzungsbedingt verpasst. Damit war es sein erster Sieg beim Monte-Carlo Masters und er kam mit 3:6, 6:0, 6:1 zurück. Sein nächster Rivale wird der Deutsche Daniel Altmaier sein.

Die Spiele am Donnerstag werden spannend, darunter ein italienisches Duell zwischen Matteo Berrettini, Zverevs Henker, gegen Lorenzo Musetti und dem Briten Jack Draper gegen den Spanier Davidovich Fokina.