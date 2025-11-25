Anfang dieses Jahres hat der Smart-Home-Hersteller Dreame eine Pressemitteilung abgeschlossen und angedeutet, dass sie bald einen Fernseher auf den Markt bringen wollen. Ein Fernseher. Von einem Hersteller, dessen Haupterfolge auf Staubsaugerbeuteln, Wischmatten und LIDAR-Sensoren basieren.

DJI, der Hersteller, der den Drohnenmarkt sowohl für Amateure als auch für Halbprofis wie mich so gut erobert hat, hat nun einen Roboterstaubsauger auf den Markt gebracht. Diese beiden Themen sind gelinde gesagt miteinander verbunden und belegen die Tatsache, dass diese chinesischen Hersteller sich einfach weigern, sich auf die für sie entwickelte Schublade zu beschränken. Du könntest es albern finden und sagen: "Bleib bei dem, was du kennst", und ich neige dazu, dem zuzustimmen. Aber gleichzeitig strahlt DJI s Romo P so viel Selbstvertrauen aus, dass ich, obwohl dieses spezielle Modell schwer zu empfehlen ist, genau wie der erste Fernseher von Dreame wahrscheinlich sein wird, sehr zufrieden bin, dass sie es ausprobieren.

Okay, was kann DJI Romo P, das teuerste der drei Modelle, die die Romo Serie bilden, tun? An erster Stelle, und das ist etwas, das man auf einer zynischen Liste von Spezifikationen nicht messen kann, ist das Design. Während DJI sich an ein eher nüchternes, wenn nicht gar anonymes Designprofil für seine Kameraausrüstung hält, sieht Romo P so aus, als wäre es von... nun, Nothing. Ich sage das, weil die gesamte Basis und der Staubsauger selbst transparent sind. Aber nicht nur das, alles ist auch unter der Kühlhaube angeordnet, was interessant ist, es anzusehen. Ich liebe es, das gebe ich zu, aber als ich meiner besseren Hälfte begeistert Romo P zeigte, war sie nicht gerade beeindruckt und fand, dass Roboterstaubsauger und ihre Basisstationen so subtil wie möglich sein sollten.

In Bezug auf die oben genannten Spezifikationen gibt es gute und schlechte Nachrichten. Romo P liefert 25.000Pa Saugkraft – ein Rekord für uns, der die Dreame X50 Ultra 20.000Pa übertrifft. Macht das einen Unterschied für die tatsächliche Funktionalität? Dazu kommen wir noch, aber es wird sofort komplizierter, wenn wir zum Beispiel betrachten, wie hohe Türrahmen die Romo P verhandeln können. Das oben genannte X50 Ultra kann volle 60 Millimeter tragen, da die Räder auf einer Art Stelzen montiert sind, die verlängert werden können, um der Einheit eine höhere Freiheit zu bieten. Im Vergleich dazu kann Romo P nur 25 Millimeter verarbeiten, was sie hinter den meisten konkurrierenden Flaggschiffen zurückläutet.

Glücklicherweise gibt es keine weiteren unangenehmen Überraschungen dieser Art, aber umgekehrt gibt es hier kein zentrales, innovatives Gimmick. Es kann weder Treppen steigen, senkrecht heben noch sonst etwas. Ich sage nicht, dass das absolut notwendig ist, und mit einem 164-Milliliter-Wassertank an Bord, weniger Lärm als bei den meisten Konkurrenten und dem bereits erwähnten wilden Designprofil gibt es Gründe, einen Romo P zu kaufen.

Aber andererseits? Dieses Romo P kostet etwa 1.300 Pfund. Das ist eine Menge Geld, und da das X50 Ultra schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist, kann es für weniger als £1.000 erhältlich sein, ebenso wie Roborock s Saros 10. Sogar der Saros Z70 mit eingebautem Roboterarm ist günstiger erhältlich. DJI stürmt mit dem teuersten Topmodell aller Zeiten in den Markt, und obwohl die Saugkraft hoch ist, ist nicht sofort klar, warum sie dachten, dass gerade dieser Preis besonders günstige Vergleiche einlädt.

Das gesagt, ist das ein wirklich solider Roboterstaubsauger. Die höhere Saugkraft ist bei hartnäckigem Schmutz tatsächlich spürbar, und besonders die selbstreinigende Dockingstation wirkt nach 30-40 Wascharbeiten in diesem Katz-und-Kind-Zuhause fast funkelnd, wo es nach einem Tag voller Abenteuer immer wie Ragnarok aussieht. Mir ist außerdem aufgefallen, dass DJI s effektiver Einsatz von LiDAR-Sensoren diesmal besser für eine wirtschaftlichere Navigation funktioniert. Die Romo P bewegt sich flüssig auf eine Weise, die ihre Konkurrenten einfach nicht erreichen können, und die clevere App kann selbst die kleinsten Objekte erkennen, wie unser TV-Kabel (das aufgrund eines Pedestal ein einzelnes Verlängerungskabel auf dem Boden hat, das andere Roboterstaubsauger ständig zu schlucken versuchen), und die Rauschunterdrückung ist für uns tatsächlich spürbar, die es hauptsächlich direkt nach dem Schlafengehen leiten.

Es ist also nicht völlig lächerlich, und es ist klar, dass DJI hier etwas im Kopf hat, das hoffentlich mit mehr Innovation kombiniert werden kann, jetzt, wo sie in einer neuen Branche Fuß gefasst haben. Im Moment ist die Romo P etwas zu teuer, um sie vollständig zu empfehlen, besonders da ihre Hauptkonkurrenten zu deutlich niedrigeren Preisen angeboten werden, ohne dass Sie merklich mehr für Ihr Geld bekommen. Aber das heißt nicht, dass Romo P eine Katastrophe ist, denn es ist alles andere als das, und ich freue mich persönlich darauf, DJI noch einmal zu versuchen.