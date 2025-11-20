DJI Osmo Mobile 8

DJI hat sich fest als führender Anbieter halbmobiler Aufnahmelösungen etabliert. Damit meine ich nicht nur Drohnen, sondern auch Kameras, die stabil, kompakt, langlebig und benutzerfreundlich genug sind, um sowohl von ernsthaften Unternehmen als auch von geräteliebenden Familienmännern, die eine Actionkamera für ihren Strandurlaub suchen, bevorzugt zu werden.

Die Osmo Mobile -Linie ist besonders bei Content-Erstellern beliebt, weil bestimmte Persönlichkeiten – und ich will hier nicht Ärger machen – einfach ihre eigenen Smartphones statt dedizierter Kameralösungen bevorzugen. Osmo Mobile verleiht deinem Handy die gimbalische Stabilisierung, die du selbst niemals liefern könntest, und tut dies auf eine reibungslose, nahtlose Weise. Es ist leicht zu erkennen, wie es populär geworden ist.

Osmo Mobile 8 ist das neueste Familienmitglied und obwohl es eine sichere Empfehlung von uns bleibt, hat sich seit der letzten Version nicht viel geändert – mit einer Ausnahme.

Das Nutzungsmuster ist dasselbe. Du entfaltest die Osmo Mobile 8, befestigst die kleine magnetische Klemme an deinem Smartphone und befestigst sie am Gimbal, dann kalibriert sie schnell, und du kannst jetzt die Kamera deines Handys mit dem Vorteil der Gimbal-Stabilisierung nutzen. Er wiegt allein 370 Gramm, besteht aus langlebigen Materialien und der Magnet ist immer noch so stark, dass man sich nie Sorgen machen muss, dass er auseinanderfällt. Leider bleibt die Akkulaufzeit bei 10 Stunden unverändert, und hier wäre es ideal gewesen, wenn DJI etwas aufgerüstet hätte.

Das multifunktionale Modul ist zurück und kann über Magnete und Pogo-Pins auf einer Seite befestigt werden, wodurch der Osmo Mobile 8 Laser-Autofokus und ein Ringlicht erhalten wird, falls künstliche Beleuchtung erforderlich ist, aber wie zuvor erfordert dies wirklich die Nutzung der Mimo App von DJI, um diese Funktionen voll auszuschöpfen. Allerdings ist es eine kluge, innovative und andere Art, außerhalb des Rahmens zu denken.

Die Verwendung von Osmo Mobile 8 ist im Wesentlichen dasselbe wie das vorherige Gerät, jedoch mit dem oben genannten Schlüsselunterschied. DJI hat die Drehmotoren in der Basis verändert, sodass nun eine 360-Grad-Umdrehung angeboten wird. Das bedeutet, dass er sich jetzt komplett drehen kann, ohne irgendwo in der Rotation auf einen Backstop zu stoßen. Zum Beispiel kannst du komplett drumherum laufen oder komplett schwenken, während das Material komplett flüssig bleibt. Ist das definitiv ein Wendepunkt? Nein, das würde ich nicht sagen, aber es ist eine weitere potenzielle Hürde, die entfernt werden muss, um sicherzustellen, dass ein Gimbal wie dieser genau das tun kann, was du willst; Unabhängig von Kulisse oder Bedingungen können Sie immer auf flüssiges, stabiles und stilvolles Filmmaterial hoffen.

Zusätzlich gibt es Apple Dockkit -Unterstützung, was bedeutet, dass man ein Telefon per NFC koppeln und Osmo Mobile 8 über verschiedene Arten von Apps verwenden kann, nicht nur Mimo, obwohl dies immer noch die beste Möglichkeit ist, all diese Funktionen an einem Ort zu nutzen.

Letztlich ist es der Preis, der selbst dieses etwas wenig ambitionierte Update leicht empfehlenswert macht. Für etwa 135 £ erhalten Sie Verarbeitungsqualität, vielseitige Funktionen, die Freiheit, so zu fotografieren, wie Sie möchten, und den reibungslosen Ablauf, den DJI über viele Jahre optimiert und verfeinert hat. Nein, es gibt hier kein zentrales, neues, innovatives oder anderes Merkmal, das neu definiert, wie man einen solchen Gimbal verwendet, und der Markt bleibt daher derselbe. Gleichzeitig beweist DJI durch andere Launchs, dass sie beide Denkweisen meistern können, und deshalb sind wir völlig einverstanden damit, dass sie diese Generation nutzen, um die letzten Schwächen auszubügeln, auch wenn die Akkulaufzeit und möglicherweise die Einbindung eines guten Gehäuses weiterhin fehlen.