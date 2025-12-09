DJI Osmo Action 6

DJI schwankt stark bei iterativen Verbesserungen bestehender Ideen und Rahmenwerke sowie bei letztlich bedeutungsvolleren und transformativeren Nachfolgern, die ihre Vorgänger hinter sich lassen.

Die Osmo Action 6, ihre neue Actionkamera, mag auf den ersten Blick wie Ersteres erscheinen, was auf den ersten Blick ebenfalls schade ist, da gerade die DJI Nano zeigt, wie unterschiedliche kreative Aufgaben unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände erfordern.

Aber kratzt man an der Oberfläche, erkennt man, dass der Osmo Action 6 tatsächlich viel bahnbrechender ist als zunächst gedacht, und DJI erinnert uns erneut daran, wie wild sie als Hardware- und Softwarehersteller sein können, wenn sie wirklich loslegen.

Die Form selbst bleibt gleich, und obwohl die Kamera etwas schwerer ist, behält sie dieselbe Form, Funktionalität und tatsächlichen Rahmen bei – was angesichts der Ergebnisse, die eine solche Kamera liefern kann, dennoch ziemlich beeindruckend ist.

Die große neue Änderung ist der Wechsel zu einem quadratischen Objektiv – was bei 16:9-Fotografie kaum eine Rolle spielt. Technisch gesehen ist es etwas kleiner, 1/1,1", aber der Unterschied ist, dass es einfacher ist, andere Seitenverhältnisse zu bearbeiten, wie zum Beispiel beim Übergang zwischen vertikalen und horizontalen Seitenverhältnissen. Außerdem verfügt die Kamera nun über eine variable Blende, f/2.0 bis f/4.0, was bedeutet, dass das Objektiv sich je nach natürlichem Licht anpassen kann. Dies verbessert die Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen erheblich, und die transformativen Ergebnisse sind am Abend leicht zu erkennen, wenn Bildrauschen und Artefakte viel effektiver in Schach gehalten werden.

Die Ergebnisse bei guten Lichtverhältnissen sind eher marginal, aber eine bessere Schärfentiefe ist immer vorhanden. Kombiniert man das mit soliden und zuverlässigen Technologien wie RockSteady 3.0 und HorizonSteady, erhält man eine unglaublich effektive Actionkamera, die seit dem letzten Mal viel vielseitiger geworden ist.

Es ist auch wegen dieser größeren Upgrades etwas langweilig, dass der 1950-mAh-Akku gleich bleibt, ebenso wie die IP68-Zertifizierung und 50 GB internen Speicher (ebenfalls mit microSD erweiterbar). Es ist nicht so, dass hier etwas eindeutig fehlt, und das bessere Material mildert die Enttäuschung, aber DJI sollte auf jeden Fall weiter an der Form arbeiten.

Aber insgesamt bleibt es eine großartige Möglichkeit, zu fotografieren. Die beiden OLED-Panels erleichtern das Frameing, unterstützen 10-Bit-D-Log M-profilierte Sequenzen und funktioniert ideal für Enthusiasten, die sich für solche Dinge interessieren, aber gleichzeitig kann man auch einfach den Knopf drücken und mit dem Ergebnis fast immer zufrieden sein.

Der Osmo Action 6 ist bahnbrechender, als ich gedacht hätte, und obwohl ich das Gefühl habe, dass DJI beim nächsten Mal an einer neuen Idee arbeiten könnte – vielleicht eine eingebaute Montage-Saugnuppe, den kleinen OLED-Bildschirm zugunsten einer drehbaren Basis – oder etwas ganz anderes – ist das durchweg sehr beeindruckend. und es ist sehr, sehr schwer zu sehen, dass ein neuer, frischer Kunde einen Osmo Action 6 kauft und nicht findet, wonach er sucht.