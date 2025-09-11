DJI Osmo 360

Es war nur eine Frage der Zeit, bis DJI, das dank seiner Drohnen, Gimbals und ähnlichen Produkte weithin als einer der unangefochtenen Könige unter den "Action-Fotografie-Herstellern" gilt, eine 360-Grad-Kamera auf den Markt bringen würde. Ja, Insta360 hat mit ihrer X-Serie schon seit geraumer Zeit dominiert, aber es wäre unfair zu sagen, dass 360-Grad-Aufnahmen weit entfernt von DJIs traditionellem "Steuerhaus" sind, also kommen sie.

Sie heißt natürlich Osmo 360, und der Name Osmo macht in vielerlei Hinsicht Sinn, denn neben ihrer offensichtlich einzigartigen Funktionalität leiht sich diese kleine Kamera einige Elemente von der bestehenden Osmo Action Kamera, wie z.B. Baumaterialien, hochschiebbare Türen an der Seite und die allgemeine "Passform und Verarbeitung". sozusagen.

Wie bei der Osmo Action enthält die Box einige Zubehörteile, wie z. B. eine kleine Tasche zum Schutz der großen, empfindlichen Objektive. Entscheidend ist jedoch, dass Sie keine Teleskopstange erhalten, die die Kamera anheben und die Erstellung der sphärischen 360-Grad-Aufnahmen erleichtern kann, für die diese Art von Kameras so bekannt sind. Das ist noch nicht alles; Sie erhalten überhaupt keine Montageteile, was fast unverzeihlich ist. Abgesehen davon, dass Sie die Kamera in der Hand halten, was äußerst unpraktisch ist, wenn das Gehäuse selbst so klein und quadratisch ist und den gleichen Verriegelungsmechanismus wie die Osmo Action hat, ist diese Kamera praktisch nutzlos, es sei denn, Sie kaufen eine Adventure Combo oder eines der anderen Combo-Pakete, die Ihnen das notwendige Befestigungsmaterial für Helme liefern. Autos, Lenker oder ähnliches.

Nichtsdestotrotz hat DJI eine ziemlich anständige 360-Grad-Kamera hergestellt, auch wenn sie den Verbrauchern weiterhin den Zugang zu grundlegendem Zubehör verweigern, das die grundlegende Funktionalität gewährleistet. Das Gehäuse selbst ist nur 8,3 Zentimeter groß und wiegt 183 Gramm. Es gibt 105 GB Speicherplatz plus microSD, was äußerst praktisch ist, IP68-Zertifizierung und einen 1950-mAh-Akku, der etwa 100 Minuten ununterbrochene Aufnahme unterstützt.

Bei den Objektiven selbst handelt es sich um zwei 1/1,1" CMOS-Sensoren, die bekanntlich jeweils 180 Grad filmen und an den Rändern einen KI-basierten "Stitch" verwenden, um ein nahtloses 360-Grad-Bild zu erzeugen. Die Kamera kann in 8K/50fps filmen, was äußerst beeindruckend ist und die 6K/30fps des Insta360 X5 direkt übertrifft. Es unterstützt auch 10-Bit-D-LogM, ein Dateiformat, das Wunder für den Dynamikbereich bewirkt und wirklich einen Unterschied macht, wenn Sie Software verwenden, um ein bestimmtes Bild in einer 360-Grad-Aufnahme zu finden.

DJI nutzt auch die Technologien, die bei der Osmo Action -Serie Wunder vollbracht haben. RockSteady Stabilisierung ist hier natürlich, HorizonSteady hilft dabei, die sonst eher wilden 360-Grad-Aufnahmen, die normalerweise benötigt werden, zu "erden", und die Bildschärfe kann sich insgesamt sehen lassen.

Hier ergeben sich aber auch einige zentrale Probleme, denn bei der Durchsicht unserer Testaufnahmen hat es der Osmo 360 nicht ganz geschafft, diese felsenfeste horizontale Linie zu halten, wenn das Kameragehäuse auf und ab geschüttelt wird. Das Filmmaterial neigte dazu, selbst bei 8K/50fps etwas körnig zu werden, und dies verschlimmerte sich bei schlechteren Lichtverhältnissen. Vielleicht liegt es an der digitalen Stabilisierung, das ist schwer zu sagen, aber der Osmo 360 ist nicht ganz so widerstandsfähig gegen diese Art von Erschütterung wie der Osmo Action 5 Pro.

Nichtsdestotrotz hat DJI hier einen fliegenden Start hingelegt, denn obwohl sie viele Elemente von ihren anderen Kameras ausgeliehen haben, ist dies das erste Mal, dass sie auf diese Weise zusammengestellt wurden. Es gibt einen Grund, warum Insta360 bisher bequem auf dem Thron saß, da solide 360-Grad-Aufnahmen schwierig sind, aber hier erhalten Sie ein ziemlich abgerundetes Produkt, und wenn Sie bereits Montagematerial haben, ist es leicht zu empfehlen.