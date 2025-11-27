Etwa ein Jahr nachdem DJI den Markt mit DJI Neo – einer kleinen, agilen und vor allem funktionalen Drohne mit dem gesamten DJI Ökosystem für rund 150 £ – im Grunde revolutioniert hat, sind wir bereit für einen Nachfolger. Für diejenigen, die das Drohnenfliegen und das daraus resultierende Filmmaterial hauptsächlich als spaßiges Hobby betrachten, wurde dieses Hobby plötzlich unendlich zugänglicher und günstiger, und die Bewertungen waren angemessen positiv, um dem Ganzen wirklich einen Schub zu geben.

Jetzt ist der DJI Neo 2 angekommen, und leider ist der Preis leicht gestiegen. Wenn der Preis einer so bahnbrechenden, budgetfreundlichen Drohne so entscheidend ist, ist es ein wenig traurig, nur ein Jahr später eine Preiserhöhung auf etwa 190 Pfund zu sehen. Dennoch ist der Sprung zum Beispiel Mini 4 Pro immer noch so bedeutend, dass selbst der höhere Preis eine Art Anomalie zu sein scheint.

Er wiegt nur 151 Gramm, ist mit Galileo und BeiDou ausgestattet, bietet etwa 20 Minuten Flugzeit mit einem 1606-mAh-Akku und verfügt über eine einzelne gimbalstabilisierte Kamera – einfach genug, oder? Wie zuvor ist es mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet, um Hindernisse oder Objekte aus verschiedenen Richtungen zu erkennen, und bietet mehrere solide DJI -Merkmale, wie Return to Palm und ActiveTrack. Letzteres findet man bei allen DJI -Drohnen, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Return to Palm wirklich zum Laufen gebracht habe und darauf vertraut habe, und es ist magisch, sie aus der Hand starten zu lassen und dann die Funktion zu aktivieren, um zu sehen, wie sie nach dem Flug wieder in der ausgestreckten Hand landet. Auch wenn es größtenteils nur ein Gimmick ist.

Die Kamera ist ein einzelner CMOS 1/2" 12-Megapixel-Sensor in f/2.2, der in 4K/60fps aufnehmen kann und durch EIS, also elektronische Stabilisierung, statt optisch, stabilisiert. Es hat immer noch ein Ultraweitwinkelobjektiv von knapp unter 120 Grad, was bedeutet, dass die Neo 2 relativ weite Bilder aufnehmen kann, obwohl es scheint, als würde das physische Design dies verhindern. Es muss jedoch gesagt werden, dass die Aufnahmen selbst wahrscheinlich der enttäuschendste Aspekt sind – es handelt sich um denselben Sensor, sodass ich keinen dramatischen Sprung in Klarheit, Tiefe und Farbgenauigkeit erlebt habe. Für den Preis ist es trotzdem beeindruckend, und besonders für diejenigen, die sich beim Radfahren, Schlittschuhlaufen oder ähnlichen Aktivitäten filmen wollen, kommen DJI s verschiedene Technologien zur Geltung und gleichen die Wiederverwendung desselben Sensors oder das Fehlen mehrerer Objektive aus.

Außerdem gibt es 49 GB internen Speicher, was selbst für 4K/60fps-Aufnahmen mehr als genug ist, was bedeutet, dass ich die Drohne während der Testphase nur einmal entleeren musste. Kombiniert man das mit dem immer noch fantastischen Design, das die schönen Requisitenschutzen hat (ich weiß, das ist schwierig, aber können wir die nicht auch auf die Mini 4 Pro bekommen?), und hier ergibt sich etwas, das wirklich zählt.

Das DJI Neo 2 ist ein sehr, sehr vorsichtiges Upgrade, das muss man sagen. Hier gibt es bedeutende Verbesserungen, wie mehr Sensoren und LiDAR, einen besser stabilisierten Gimbal und einen niedrigeren Rauschpegel, aber das ist nicht DJI in seiner ambitioniertesten Form. Dennoch ist der ganze Sinn der Neo und Neo 2, dass sie billig sind, und trotz einer Preiserhöhung ist die Neo 2 immer noch ziemlich beeindruckend – es tut nur ein bisschen weh, dass wir wissen, dass DJI mehr und besser machen kann.