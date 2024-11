Während DJI es mehrmals geschafft hat, seine Preise kontinuierlich zu senken, was es sowohl für glückliche Amateure als auch für preisbewusste Profis (und alle Kategorien dazwischen) einfacher macht, bessere und vielseitigere Aufnahmen zu machen, ist dies wirklich das, was die Briten einen "Wendepunkt" für den Hersteller nennen würden.

DJI Neo kostet 170 £, und dafür erhalten Sie das umfangreiche Ökosystem, die App, tonnenweise Zubehör und viele, viele Jahre Erfahrung von DJI. Sie erhalten auch eine robuste, gut gestaltete Drohne, die so gebaut ist, dass sie einiges aushält, während sie Ihnen 4K-Filmmaterial und eine Flugzeit von 18 Minuten bietet.

Es ist zwar einfacher, weil es natürlich da ist, aber DJI hat auch hier genug Erfahrung, um nicht an den wesentlichen Dingen zu sparen, die stabiles Filmmaterial und unterhaltsamen Flug gewährleisten. Die Neo ist mit Infrarot- und monokularen Sichtpositionierungssystemen, einem Gimbal (obwohl es sich nur auf einer Achse bewegt) und einem halben Zoll Objektiv ausgestattet, das sowohl RockSteady als auch HorizonBalancing bietet, Technologien, die normalerweise bei viel teureren DJI-Drohnen zu finden sind.

Es sollte gesagt werden, dass Sie das typische FlyMore-Kit kaufen können, aber damit erhalten Sie nur den RC-Controller, bei dem Sie Ihr eigenes Smartphone mit installierter App benötigen. Sie können jedoch auch einen RC2 mit eingebautem Bildschirm kaufen. So oder so ist es ein extrem stabiles Flugerlebnis, das durch viel Erfahrung über die Jahre fein abgestimmt wurde und dafür sorgt, dass es trotz eines geringen Kampfgewichts von 135 Gramm durch die Lüfte tanzt.

Werbung:

Die Einrichtung über die Fly -App bleibt ein Kinderspiel, und selbst bei einer maximalen Reichweite von 5-6 Kilometern (die Anleitung sagt 7) ist das Signal sowohl mit Smartphone-basierten als auch mit eigenständigen Controllern zuverlässig. Vieles von dem, was die DJI Neo "tut", sind Versionen dessen, was wir bereits von den anderen Produkten der Marke kennen, aber zu einem viel, viel niedrigeren Einführungspreis, und diese Demokratisierung der Drohnennutzung ist wirklich leicht zu lieben.

Ja, es gibt einige neue Funktionen. Er wiegt so wenig, dass er technisch gesehen von Ihrer ausgestreckten Handfläche abheben und dort sogar wieder landen kann, wenn Sie es brauchen. Die neuen Presets sind ganz nett, aber was wirklich durchscheint, ist gerade die Qualität des bereits erwähnten Objektivs, das überraschend gestochen scharfe 4K-Aufnahmen erzeugt - es ist die Tatsache, dass das Neo die Grundlagen so überzeugend und zu einem Bruchteil des Preises liefern kann, die den wichtigsten Sprung nach vorne darstellt.

Kritikpunkte? Es ist schwer zu beanstanden, dass es mit einer einzigen Ladung "nur" 15 Minuten (oder 10) fliegen kann, aber natürlich wäre es günstig gewesen, wenn man das FlyMore-Kit nicht direkt gebraucht hätte, aber diesmal ist es schwer, daran vorbeizukommen. Aber bei 170 £ erhalten Sie einen ungewöhnlichen Betrag für Ihr Geld, so sehr, dass es leicht vorstellbar ist, dass viele Menschen zu Weihnachten einen Neo bekommen und sich zum ersten Mal mit dem Drohnenfliegen vertraut machen. Es ist an sich schon verrückt, dass DJI von einer ziemlich ernsthaften professionellen Ausrüstung zu dieser geworden ist, aber wie mehrmals in dem Meisterwerk Mad Max: Fury Road; "Was für ein schöner Tag".

Werbung: