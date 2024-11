Auch DJI ist von einem aktuellen Markttrend betroffen: Der Drang, zahlreiche Modelle zu veröffentlichen, um alle Kundentypen zufriedenzustellen, steht in einem recht starken Gegensatz zu einem klaren, durchgehenden Konzept dieser Produkte. Welche Razer-Maus sollte man kaufen? Und wie steht es mit den professionellen Monitoren von LG? Es ist ein regelrechter Dschungel, und das ist beabsichtigt.

Sollten Sie sich also für den Kauf einer DJI Mini 4 Pro entscheiden oder lieber ein Air-Modell wählen? Und wenn es ein Air sein soll, sollte es dann das S-Modell sein oder doch gleich der Mavic? Natürlich gibt es Unterschiede und Besonderheiten, aber die Verwirrung sorgt dafür, dass Sie möglicherweise ein teureres Produkt kaufen, als Sie eigentlich brauchen - nur um sicherzugehen.

Hier kann die Presse hilfreich sein, und ich möchte Ihnen mitteilen, dass die DJI Air 3S die beste Drohne ist, die sie jemals hergestellt haben. Sie ist zweifellos diejenige, die die meisten Semi-Profis in Zukunft empfehlen werden (abgesehen von den glücklichen Amateuren, die sich "nur" eine Neo leisten können).

Das liegt vor allem daran, dass Air 3S es endlich schafft, sich effektiv als Tausendsassa zu präsentieren, bei der es praktisch keine Kompromisse gibt. Zusätzlich zum SD-Kartensteckplatz stehen jetzt 42 GB interner Speicherplatz zur Verfügung, Sie können jetzt 45 Minuten lang mit einer einzigen Akkuladung fliegen, es gibt zwei unterschiedliche Kameraobjektive in Form eines 1" CMOS-Weitwinkels und eines 1/1,3" 3-fach-Teleobjektivs, das flüssige 4K/120fps, 1080/240fps oder einfach die gestochen scharfen 4K/60fps aufnimmt, die Sie seit langem von einer Consumer-Drohne sehen werden. Es gibt auch die bisher beste Fly More Kit mit einer stabilen Tasche, leicht austauschbaren Propellern und einem einfachen Schutzglas für den Gimbal der Drohne (anstelle der eher dürftigen Fly More Kit des Mavic-Modells mit dazugehöriger Zwangsjacke).

Er wiegt stolze 721 Gramm, also benötigen Sie einen Führerschein, aber dieser kann im Handumdrehen online erworben werden und Sie fliegen (holen Sie ihn sich). Das höhere Gewicht bedeutet jedoch auch, dass es gegen den Wind viel stabiler ist als selbst ein Mini 4 Pro und das ausgeklügelte Packsystem von DJI bedeutet, dass es schnell in eine Tasche ein- und aussteigen kann. In jedem Fall sollten Sie sich Ihre Ausrüstung mit dem RC-2-Controller besorgen, der über vorbereitete Antennen verfügt, die das Fliegen und Anschauen über die Kamera auf dem 5,5-Zoll-1080p-700-NITS-Bildschirm des Controllers zu einem Vergnügen machen.

Der Air 3S verfügt über alle Funktionen, die Sie von DJI erwarten, und dank abgestimmter Sensoren und Software funktioniert alles einwandfrei. ActiveTrack 360 hat sich noch nie besser angefühlt, wenn Sie einen kleinen Kasten um ein Motiv auf Ihrer RC-2 machen und es nicht nur diesem Motiv folgt, sondern auch herumschwenken kann, während es Hindernissen ausweicht. Es gibt auch HomePoint, mit dem es automatisch zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren kann, falls ein Problem auftritt.

Unabhängig von den Funktionen verwenden sie erstaunliche Objektive, und obwohl ich nicht weiß, ob dies das erste Mal ist, dass DJI diese Funktion anbietet, ist es das erste Mal, dass ich persönlich Panoramen fotografiere, bei denen die Kamera 21 Bilder horizontal zusammenfügt. Kombinieren Sie dies mit Aufnahmen in 10-Bit-4K mit 60 Bildern pro Sekunde sowie den neuen 10-Bit-Modi D-Log M und HLG, und Sie haben ein äußerst vielseitiges Kamerasystem. Für unsere EV Hour Videos ist es wirklich etwas Besonderes.

Das Beste daran ist der neue Weitwinkel des Fly More Kit, den Sie im Handumdrehen auf sich selbst kleben können. Dadurch wird Ihr Center Wide auf 114 Grad aufgewertet, was es gerade noch als Ultra-Wide qualifiziert. Für diejenigen unter uns, die in ihren Videos ein dramatisches, weites Sichtfeld wünschen, ist dies ein absolutes Genie, und der Wechsel der Objektive ist so nahtlos wie bei einem DJI Osmo Pocket 3. Der Effekt ist enorm.

Egal, ob es sich um die Objektive, das Filmmaterial, die Akkulaufzeit, die Verarbeitungsqualität, die softwarebasierten Funktionen oder die erstaunliche Fly More Kit handelt, es gibt so viel an der Air 3S zu lieben, dass sie hier bei Gamereactor zur Defacto-Drohne wird. Wow, DJI muss mit der Mavic-Serie etwas völlig anderes machen, wenn es in Zukunft etwas tun will.