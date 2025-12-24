Divinity wird keine Vorkenntnisse erfordern, sagt der CEO von Larian

HQ

In einem Interview mit Gamesradar macht Larians Chef deutlich, dass das neue Divinity keine umfangreichen Vorkenntnisse des Universums erfordern wird; wenn du möchtest, reichen die beiden Original Sin-Titel aus, da sie etwas Kontext für das neue Abenteuer bieten, sowohl in Bezug auf Referenzen als auch in Bezug auf das Gameplay. Obwohl die frühesten Divinity Titel ihren Platz in der Geschichte haben, sind sie heute sehr veraltet.

"Wenn ihr die Divinity: Original Sin-Spiele spielt, werdet ihr in diesem Divinity-Spiel Anspielungen auf die beiden finden. Wenn ihr das erste Divinity gespielt habt, werdet ihr sehen, dass es in diesem Divinity angemessen referenziert wird. Ego Draconis, dieselbe Geschichte, oder die Drachenritter-Saga, all das wird erwähnt, aber es ist nur Teil der Geschichte dessen, was in dieser Welt passiert ist, und es hat die Welt zu dem geformt, an dem sie jetzt ist."

"Wenn ihr wirklich alles wissen wollt, gibt es Spiele, die vor Original Sin erschienen sind. Aber die sind mittlerweile etwas veraltet, sie sind ziemlich alt."

Kurz gesagt: Willst du die ganze Hintergrundgeschichte? Spiele die Original Sin-Spiele. Willst du einfach ein episches Abenteuer in Rivellon, ohne zwei Jahrzehnte Spielegeschichte durchwühlen zu müssen? Keine Sorge. Larian lässt dich wählen - Gott sei Dank.

Planst du, einige der alten Divinity Spiele durchzuspielen, bevor das neue erscheint?