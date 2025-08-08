Disney+ wird LaLiga in Großbritannien und Irland übertragen, aber es gibt einen Haken

HQ

Die LaLiga 2025/26 steht vor der Tür, nur noch eine Woche, und die Fans in Großbritannien und Irland werden ein neues Zuhause haben, um die Partie zu sehen. Disney hat gerade angekündigt, dass die Plattform ab dem 16. August 2025 in den nächsten drei Jahren die spanische Top-Liga ohne zusätzliche Kosten anbieten wird.

Allerdings wird nicht jedes Spiel übertragen. Es scheint, dass es nur ein Spiel pro Woche geben wird, das am Samstagabend. Das erste Spiel, das sie übertragen werden, ist Valencia CF gegen Real Sociedad am Samstag. In der darauffolgenden Woche heißt es Getafe gegen Barcelona.

Das bedeutet, wenn Sie die Spiele jede Woche verfolgen und Jude Bellingham und Trent Alexander-Arnold sehen möchten, müssen Sie sie immer noch auf Premier Sports verfolgen. Es ist jedoch ein weiterer Schritt, um Live-Sport über Unterhaltungs-Abonnementplattformen anzubieten: Netflix tut dies bereits häufig, und Disney+ wird bald die Women's Champions League in ganz Europa anbieten.

Das günstigste Disney+-Abonnement in Großbritannien von 4,99 £ pro Monat wird LaLiga bereits enthalten, was in krassem Gegensatz zu den Preisen steht, die LaLiga in Spanien hat, das nur in Paketen mit monatlichem Breitband mit Movistar oder Orange oder über DAZN (30 Euro pro Monat und nur fünf Spiele pro Spieltag inbegriffen) angeboten wird.