Diogo Moreira, 21-jähriger Fahrer aus São Paulo, schrieb Geschichte als erster Mann aus Brasilien, der eine Elite-Weltmeisterschaft im Motorradsport gewann, indem er am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Valencia die Moto2-Meisterschaft gewann. Moreira belegte den 11. Platz, und das reichte aus, um die Meisterschaft mit 287 Punkten zu beenden, 30 mehr als sein Verfolger, der Spanier Manu González (was Spanien nach Siegen von Marc Márquez in der MotoGP und José Antonio Rueda in der Moto3 eine dreifache Krone im Motorradsport eingebracht hätte).

Moreira klettert stetig in allen Motorradkategorien, beginnend mit Motocross in Brasilien, bevor er 2017 nach Spanien wechselte. Sein Elite-Debüt gab er 2022 mit Moto 3 und zwei Jahre später in der Moto2. In dieser Kategorie erzielte er 4 Siege, 10 Podestplätze und 7 Pole-Positions und beendete am vergangenen Wochenende den Weltmeistertitel. Doch bevor er wusste, dass er die Meisterschaft gewonnen hatte, hatte er bereits bei LCR Honda für die MotoGP im nächsten Jahr unterschrieben, wobei er Somkiat Chantra umsetzte und damit der erste Brasilianer wurde, der seit Alex Barros 2007 in der Top-Motorradkategorie antrat.

Tatsächlich unterstützte Barros Moreira von Anfang an, da er sein großes Potenzial erkannte. Barros, der zwischen 1996 und 2004 fünfmal Vierter in der MotoGP wurde und in seiner Karriere sieben Siege errang, erkannte, dass Moreira für viele Jahre eines der Gesichter des Sports sein wird, und seine Popularität hat bereits das Bekanntheitsbewusstsein für den Sport in Brasilien gesteigert.