Diese Woche findet eine Neuauflage des WM-Finales 2023 zwischen England und Spanien statt

Letzte Woche startete die zweite Auflage der UEFA Women's Nations League, in diesem Monat finden die ersten Spiele der Ligaphase statt. Eines der herausragenden Spiele dieser ersten Reihe von Spielen wird zweifellos England gegen Spanien sein, eine Neuauflage des WM-Finales von 2023, das Spanien gewann.

England wird das Spiel am Mittwoch, den 26. Februar um 21:00 Uhr MEZ um 20:00 Uhr GMT im legendären Wembley-Stadion austragen. Und obwohl es so früh in der Gruppenphase ist, ist es für beide Nationen ein entscheidendes Spiel, denn nur die erste Mannschaft aus jeder der vier Gruppen der Nations League A der Frauen (der höchsten Spielklasse dieses UEFA-Turniers) zieht ins Halbfinale ein, das im Oktober ausgetragen wird (es gibt keine Viertelfinale).

Dies ist eine besonders spannende Gruppenphase für die Nations League A, da jede Gruppe mehrere europäische Kraftpakete hat, aber nur einer kann sich qualifizieren. Spanien (Sieger des letztjährigen Finales der Nation's League) und England befinden sich in Gruppe 3, zu der auch Portugal und Belgien gehören.

Am vergangenen Wochenende gewannen Spanien mit 3:2 gegen Belgien, Portugal und England trennten sich 1:1, womit Spanien mit 3 Punkten an der Spitze liegt. Trotz des 1:0-Sieges Spaniens gegen England bei der WM 2023 besiegte England Spanien im Viertelfinale der UEFA Euro Cup 2021 mit 2:1. Die spanische Nationalmannschaft hat noch nie in Wembley gewonnen.

Die Nations League wird in diesem Frühjahr mit den Spielen der Gruppenphase fortgesetzt (Spieltag 3 und 4 zwischen dem 4. und 8. April, 5. bis 6. März zwischen dem 30. Mai und 3. Juni und Auf- und Abstiegsspiele sowie Halbfinals zwischen dem 22. und 28. Oktober 2025 und das Finale zwischen dem 26. November und 2. Dezember dieses Jahres).