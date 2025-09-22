China Open und Tokyo Open: Wer spielt bei den nächsten ATP 500 Turnieren und Terminen

HQ

Nach der kurzen Pause der Davis-Cup-Qualifikationen und des Laver Cups kehren die großen ATP-Wettbewerbe zurück, mit dem Shanghai Masters (vorletztes Masters 1.000 des Jahres), das vom 1. bis 12. Oktober stattfindet. Davor werden nun mehrere Turniere in Asien gespielt (Chengdu und Hangzhou Open in China, zwei ATP 250), und in dieser Woche finden zwei ATP 500 Turniere fast zeitgleich statt: die ́China Open in Peking und die Japan Open in Tokio, beides ATP 500 (China Open ist auch WTA 1000).

Und die beiden besten Spieler der Welt, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, werden sich nicht über den Weg laufen. Alcaraz, der Sinner im vergangenen Jahr im Finale der China Open besiegt hatte, wird diese 500 Punkte verlieren, aber versuchen, die 500 Punkte von den Japan Open zu gewinnen. Sinner wird derweil bei den China Open, die er bereits 2023 gewann, dies wiederholen.

Die Japan Open 2025 finden vom 24. bis 30. September statt. Die topgesetzten Spieler sind:



Carlos Alcaraz (1)



Taylor Fritz (5)



Holger Rune (11)



Casper Ruud (12)



Tomáš Macháč (22)



Ugo Humbert (24)



Denis Shapovalov (26)



Frances Tiafoe (29)



Die China Open 2025 finden vom 25. September bis 1. Oktober statt. Die topgesetzten Spieler sind:



Jannik Sinner (2)



Alexander Zverev (3)



Alex de Miñaur (8)



Lorenzo Musetti (9)



Karen Khachanov (10)



Andrey Rublev (14)



Jakub Mensik (17)



Daniil Medvedev (18)



Danach finden zwischen dem 29. September und dem 6. Oktober die Shanghai Masters statt. Sinner wird diese 1.000 Punkte verteidigen, während Alcaraz nur 200 Punkte verlieren wird, so dass der Abstand zwischen dem Spanier und dem Italiener größer werden könnte...