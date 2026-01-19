Die Zahl der Todesopfer steigt bei Hochgeschwindigkeitsunglück Südspaniens auf 39: Eine der tödlichsten Eisenbahnkatastrophen

HQ

Wie wir bereits berichtet haben, hatte ein Hochgeschwindigkeitsunfall in Südspanien zunächst sieben Menschenleben gefordert. Später erhielten wir die Nachricht , dass die Zahl der Todesopfer auf 21 gestiegen war. Die spanischen Behörden bestätigen nun, dass mindestens 39 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, nachdem diese beiden Züge am Sonntagabend in der Nähe der Stadt Adamuz in der Provinz Córdoba kollidierten und entgleisten.

Neue Angaben des Bahnbetreibers Iryo zeigen, dass etwa 300 Personen an Bord des Málaga-Madrid-Zuges waren, als dieser gegen 19:40 Uhr entgleiste, auf ein angrenzendes Gleis überquerte und mit einem entgegenkommenden Renfe-Zug kollidierte. Der zweite Zug wurde von den Gleisen gedrängt und einen Damm hinuntergefahren, wobei mehrere Wagen stark zerquetscht wurden.

Die Notdienste in Andalusien teilten mit, dass 122 Personen wegen Verletzungen behandelt wurden, während 48 am Montagmorgen noch im Krankenhaus waren. Feuerwehrleute berichteten, dass die Rettungsmaßnahmen durch verdrehtes Metall und umgestürzte Wagen verlangsamt wurden, wobei einige Passagiere noch Stunden nach dem Unfall eingeschlossen waren. "Wir müssen Leichen entfernen, um jemanden zu erreichen, der noch lebt", sagte der Feuerwehrchef von Córdoba, Paco Carmona.

Der Zugverkehr zwischen Madrid und Andalusien bleibt ausgesetzt, während Ermittler daran arbeiten, die Ursache des Unfalls zu ermitteln, einer der tödlichsten Bahnkatastrophen, die Spanien seit mehr als einem Jahrzehnt erlebt hat.